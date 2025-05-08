Cemil Tugay X hesabını İmamoğlu’na devretti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabına erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, X hesabını Ekrem İmamoğlu’na devrettiğini duyurdu.

Erişim engelinin ifade özgürlüğüne kabul edilemez bir müdahale olduğunu vurgulayan Tugay yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Demokrasiye aykırı bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Ama bilinsin ki; susturulmak istenen her sözde, biz daha yüksek sesle konuşacağız. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun sesine ses katmaya en güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.