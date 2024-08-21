Cemil Tugay: Yanan bölgeler imara açılmayacak, ağaçlandıracağız

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda 14 Ağustos’ta başlayan ve dört gün boyunca süren orman yangını, geride büyük bir yıkım bıraktı.

Yangında toplam 4 bin 300 hektarlık alan kül olurken, bölgedeki evler, zeytinlikler ve tarım alanları da zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangın sonrası yaptığı açıklamada, yangının nedenleri, müdahale süreci ve gelecekte alınacak önlemler hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Egemenlik Binası’nda yer alan Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen açıklamada konuşan Tugay, "Dört gün boyunca süren yangında 4.300 hektar alan yok oldu. Yangının çıkış sebebi henüz netleşmedi; ancak insan kaynaklı faktörlerin, özellikle elektrik hatlarının bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale sürecinde gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekti.

Tugay, "1577 personelimizle yangınlara müdahale ettik, bunların 730’u itfaiye personeliydi. Yangın sırasında yaralanan itfaiye erlerimiz oldu; bazıları, yaralanmalarına rağmen görevlerini bırakmadı. Bu fedakarlıkları görmezden gelmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Tugay ayrıca, itfaiye ekiplerinin TOKİ evleri ve Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi’ni yangından korumak için verdikleri mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ELEKTRİK HATLARI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, elektrik hatlarının bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini belirterek şunları dile getirdi: "Menderes’teki yangının bir elektrik telinin kopmasıyla başladığı açıklanmıştı. Bu durum, elektrik hatlarının yangın riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum."

"İMARA AÇMAYACAĞIZ"

Tugay, yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağını vurgulayarak, "Yanan bölgelerde halkımızın endişelerini paylaşıyoruz. Bu alanları imara açmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine, bu bölgelerde yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. Eğer imara açma girişiminde bulunan olursa, karşısında duracağım" diye konuştu.

Tugay, yangından etkilenen yurttaşların mağduriyetini gidermek için yürütülen çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi:

"Evsiz kalan ailelere geçici konaklama sağladık, prefabrik ev kurma çalışmaları başlattık. Ayrıca, hayvanları ve zeytin ağaçları zarar gören üreticilere destek olacağız. Ancak bu konuda devletin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Bu yangınlarda bir sürü vatandaşımız mağdur oldu. Personellerimiz sahada bir ön değerlendirme yaptı ve bazı saptamalarda bulundu. Bayraklı ve Karşıyaka bölgesinde 20 ev 45 işyerinin yangından etkilendiğini saptadık. 10 hayvan yaralı olarak kurtarıldı, Yamanlar yangınında tahliye edilen vatandaşlardan 53 tanesi İZELMAN’ın yurtlarına yerleştirildi. Onlara her türlü ihtiyaçlarını sağladık. Yangından ağır hasar, orta hasar gören ve evini kullanamayacak duruma gelen vatandaşlarımız için her bir haneye 50 bin TL nakit yardımı yapma kararı aldık. Aynı zamanda hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemelerini karşılamak için alışveriş kartları dağıtılıyor."