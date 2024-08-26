Cemil Tugay’dan balık ölümlerine ilişkin açıklama: Körfez daha iyi olacak

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez’deki balık ölümleri ve ağır koku hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Egemenlik Evi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen açıklamada Körfez’in ağır bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, “Körfezimiz ağır bir kirlilikle karşı karşıya. Bu yıllar içerisinde derelerle körfeze evsel, endüstriyel ve bir miktar da tarımsal atıklar taşındı. Evsel atıkların bir kısmı da kaçak ya da sistemin aşırı yüklenmesi sonrasında körfeze olan deşarjlar neticesinde körfezi kirletti. Bayraklı Sahili’nin dibinde metrelerce çamur birikmiş. Bu çamur birikiminin geçmişte dolguyla çözülmeye çalışıldığını hatırlatmak istiyorum. Çok uzun yıllardır körfeze atık atılıyor. Maalesef işin son noktasına gelindi. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini, çözüm için de bir ortak çaba içinde olmamız gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Yaşanan alt patlamalarından dolayı böyle bir görüntünün ortaya çıktığını dile getiren Tugay, Körfez’deki sudan düzenli numune alındığını ve takip edildiğini ifade etti.

KİRLİLİK SON 10 YILDA ARTTI

Körfez’in ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu belirten Tugay, “Körfez yıllardır evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirletildi. Bu sorunla yüzleşmemiz gerekiyor” dedi.

Tugay ayrıca grafiklerle sunduğu verilerde, kirliliğin özellikle son 10 yılda arttığını belirtti.

5.5 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

İzmir’in altyapı sorunlarını çözmek için 5.5 milyar TL yatırım planı yapıldığını açıklayan Tugay, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin 5’inci fazının inşa edileceğini duyurdu. Ayrıca, yağmur suyu ve atık su ayrıştırma kanalları için 4 milyar TL yatırım yapılacak. Öte yandan Körfez’in durumunu detaylı şekilde takip etmek için bir bilim kurulu oluşturulacak. Körfezle ilgili veriler vatandaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Tugay, Körfez’den sorumlu 3 bakanlığa kirliliğin temizlenmesi için çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut kirliliği temizlemek için bir şey yapılması lazım. Bir sirkülasyon ve navigasyon kanalından bahsedildi. Geçen 5 yıllık süreçte bir çalışma olmadı ancak İç ve Orta Körfez’e gelen 1 damla suyun bütün körfezi bir akıntıyla gezmesi ve tekrar çıkmasının aylar sürdüğünü herkesin bilmesi lazım. Bizim İç ve Orta Körfezimiz maalesef akıntının çok yavaş olduğu bir yer. Buranın kendini temizleyebilmesi için bir sirkülasyon kanalına ihtiyacımız olduğu bizce kesindir. Bu 2 kanalın yapımı çok yüksek maliyetli ve teknik olarak da zor işler. Biz, İzBB olarak burada alabildiğimiz sorumluluğu almaya hazırız ancak aynı Kocaeli’nde dip taramasında yaptığı gibi bakanlığımızın bu konuda sorumluluk almasını bekliyoruz. Her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da söylemek isterim.”

Öte yandan ilgili bakanlıklar ile körfez konusunda görüşmek için randevu talebi olduğunu söyleyen Tugay, “Bugünlerde bu konunun politik zeminden çözüm zeminine taşınmasını istediğim için bu konuyu kamuoyunun duyacağı şekilde gündeme getirmeyi istedim. Geçmiş dönemdeki eksiklerden biri budur ama bu çift taraflı bir sorundur. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar arasında körfez sorunuyla alakalı bir iletişim olmamış. Ben elimi uzatacağım, umarım o el boşta kalmaz” diye konuştu.

Tugay açıklamasını, “Ben size Körfez’de yüzmeyi vaat edemem ancak daha temiz bir körfezi size bırakacağımın sözünü verebilirim” diyerek sonlandırdı.