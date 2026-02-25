Cemil Tugay’dan devir tepkisi: İzmir halkına aittir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binası, Egemenlik Binası ve Tepecik’te bulunan eski Gasilhane’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine ilişkin tartışmalar devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada mahkeme kararını verdi. Büyükşehir’in tahliyesine ilişkin geçtiğimiz ay verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırılırken itirazlar reddedildi. 3 taşınmazın mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçti. Kararla birlikte, belediyenin bu binalar üzerindeki kullanım hakkı hukuken sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Tugay, binaların Atatürk ve İsmet İnönü’nün imzası ile İzmir’e verildiğini belirtirken, “Bu mülkler uzun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde ve tamamen kamusal hizmet için kullanılan binalar. Keyfi hiçbir kullanım yok. Bu binaların geçmişine baktığımızda bu mülklerin paralarının ödendiğini Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün imzalarıyla binaların belediyeye verildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili belgeleri ortaya koyduk. Hukuki süreç devam ederken bunlara el koymaya, çökmeye çalışmak hem ahlaki hem hukuki değil. Yapılan işi çok yanlış buluyorum ve bu yanlıştan dönmelerini diliyorum. Mahkeme nihayetinde doğru kararı verecektir. Burası İzmir halkına aittir. Bu yapılmaya çalışılan şeyi onaylamamız mümkün değil” diye konuştu.

AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın “Vakıflar Genel Müdürlüğü Yunan vakfı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumudur” açıklamasına tepki gösteren Başkan Tugay, “Bir milletvekili ‘Vakıflar Yunan vakfı değil’ demiş ama İzmir Büyükşehir Belediyesi Yunan belediyesi değil. Biz süreci takip etmeye devam edeceğiz. Kamu kurumuyuz ve yasal çerçevede hareket ediyoruz. Yasalardan ve hukuktan gelen haklarımızı koruyarak mücadelemize devam edeceğiz” dedi.