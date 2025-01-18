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Cemil Tugay’dan iktidara yatırım tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hükümetin Halkapınar – Otogar Metro Hattı’na için 2025 yılı bütçesinde 3 bin TL ayırdığını hatırlatarak tepki gösterdi.

BirGün Ege
  • 18.01.2025 18:00
  • Giriş: 18.01.2025 18:00
  • Güncelleme: 18.01.2025 18:01
Kaynak: BİRGÜN EGE
Cemil Tugay’dan iktidara yatırım tepkisi
Fotoğraf: BirGün
Birgün Ege

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hükümetin 2025 yılı bütçe programında, Halkapınar – Otogar Metro Hattı’na ayrılan 3 bin TL’yi hatırlatarak, ikinci çevre yolunu sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında raylı sistem projelerine 12 milyar TL bütçe ayırdığını vurgulayan Tugay, “Hükümet; yıllardır bekleyen Halkapınar-Otogar metro hattına sadece 3 bin TL ayırdı.  AKP'nin İzmir adayı, ikinci çevre yolu projesi için söz vermişti. Konuyu gündeme getirince de başka bir vekil; ‘Çevre yolu yapılacak haberiniz yok. Tüm süreçler bitti, 2025 yatırım planına koyuldu.’ demişti. Biz planda göremedik, sayfa numarası verirseniz bakmak isteriz...” ifadelerini kullandı.

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