Cemil Tugay’dan “kesinti” açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fuar İzmir’de düzenlenen 30. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belediyenin Hazine payından yapılan kesintiler ile ilgili açıklama yapan Tugay, “2021 yılından bugüne sarkan vergi borçları nedeniyle Gelir İdaresi, Hazine’nin bize gönderdiği paydan direkt kesinti yaptı. Bu yapılan kesinti bize haksız ve yanlış geliyor. O yılları hatırlarsanız pandemi zamanıydı. Arkasından bir ekonomik kriz yaşandı. O dönemdeki yüksek enflasyon, aynı zamanda kamu borçlarının faizlerinin de yüksek olmasına neden oldu. Bizim şimdi SGK borçlarımızda da vergi borçlarımızda da anaparanın üzerine şu an için yıllık yüzde 50 civarında bir faiz biniyor. Bu nedenle anapara katlanıyor. Faizin, faizinin faizinin faizini de ödüyoruz. Bu yaşadığımız borçlanma tamamen ülkenin ekonomik krizinden kaynaklanıyor. Bu ekonomik krize de belediyelerin yol açmadığını herkesin bilmesi lazım. Ekonomik krize kim yol açtıysa, kim kötü yönettiyse sorumlusu o; onların bütçesini kesmek lazım” dedi.

Devletin pandemiden, ekonomik krizden, ülkenin şartlarından kaynaklanmış olan bu borçları tahsil ederken belediyenin de bir kamu olduğunu, halka hizmet ettiğini adeta unuttuğunu aktaran Tugay, şunları kaydetti:

“Değişik zamanlarda, değişik şekillerde özel sektördeki insanların borçlarına aflar getirildi ya da faizinin alınmadığı yapılandırmalar sunuldu. Bu dönemde bize de bu uygulamaların yapılmasını beklerdik. Ama bu anlayışı görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkeleyin’ talimatıyla ilgili olduğu düşünülen bu kesintiler, önümüzdeki aydan itibaren azalarak bitecek. Dört aydır ekonomik açıdan sıkıntıya girdik ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şartlarda dahi ayaklarının üzerinde duran bir kurumdur. Önümüzdeki aydan itibaren bu kesintiler azalarak bitecek.”

Süreç nedeniyle personel maaşlarındaki gecikmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Tugay, “Çalışan arkadaşlarımızın kısmi bir mağduriyeti oldu ama bunu da yakında düzelteceğiz. Sendika temsilcileri ile konuştuk, durumu anlattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük ve güçlü bir kurum. Şu anda çok iyi yönetiliyor. Kendi içerisinde çok sıkı bir disiplini var. Tasarruf ve harcamalar anlamında gereken önlemleri aldık. O yüzden bütçemiz istenilen iyilik seviyesine ulaşacak” dedi.

“PEK ÇOK PROJEYE KAYNAK OLABİLİRDİ”

4 aylık sürede uygulanan 6 milyarlık kesinti ile neler yapılabileceğine yönelik soruyu yanıtlayan Tugay, 6 milyarlık kesintinin en az 3 milyar lirasının faiz olduğuna dikkat çekti. Sadece faiz tutarıyla bile İzmir’in pek çok yatırımının engellendiğini söyleyen Başkan Tugay, “Bugünkü rayiçlerle bakıldığında onlarca işin yapılabileceği gerçek. Karşıyaka Stadı, opera binası, belediye hizmet binası, metro, yol inşaatlarımız, tüneller gibi pek çok projeye kaynak olarak kullanılabilirdi. Bu adaletsiz kesinti nedeniyle İzmir halkının mağdur edilmesini haksızlık olarak görüyorum. Bugünlerde devlet, sadece belli bir siyasete hizmet etmek için çalışıyor. Sanki bazı belediyeler bu ülkenin belediyesi, bazı belediyeler başka bir ülkenin belediyesi gibi görülüyor. Bu durumun vicdanla sonuçlanacağını düşünüyorum, inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bakanlığın AKP'li belediyelere de aynı kesintiyi uygulayıp uygulamadığına ilişkin soruya yanıt veren Tugay, “Benzer ekonomik şartlardan dolayı onların da SGK borçlarının olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki bütün belediyeler sıkıntı yaşıyor; sadece CHP’li belediyeler değil. Ama onlardan kesinti yapılıyor mu ya da bir taraftan kesinti yapılırken bir taraftan yeni kaynaklar yaratılıyor mu ben açıkçası takip etmiyorum. Kulağımıza çalınan pek çok şey var; bunların doğruluğu kamuoyunun takdirindedir. Ama sanki Türkiye’de her şey çok iyi de CHP’li belediyeler ekonomiyi kötü yönetmiş gibi konuşulması, böyle bir algı oluşturulmaya çalışılması çok büyük bir haksızlıktır. Ne olursa olsun Türkiye’de adaletin, iyiliğin kazanacağına inanıyorum. Yeter ki halkımız neyin ne olduğunun farkında olsun. Ne zaman, neye nasıl itiraz edeceğini bilsin, yalanlara inanmasın” ifadelerini kullandı.