Cemil Tugay’dan Kurum’a İzmir Körfezi çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projesiyle balıkları, yunusları yeniden yuvalarına kavuşturuyoruz. Dip çamuru temizliğiyle Körfez’de yaşam yeniden başladı” sözlerine yanıt verdi.

Tugay şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakanım, İzmit şehri ve İzmit Körfezi’ndeki dip temizliği çalışmalarınızdan dolayı sizi ve emeği geçen tüm yetkilileri kutluyorum. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bütçemizden yapılan büyük miktardaki kesintilere rağmen, körfezi temizlemek amacıyla dip tarama ve temizleme faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu ayın 28’inde de Çiğli Arıtma Tesisimizin 4. Fazını açacak ve atık su arıtma kapasitemizi azami seviyeye çıkaracağız.”

Tugay, “Merkezi bütçeye en çok katkı sağlayan şehirlerden biri olan İzmir için biz de katkınızı bekliyor, iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye’de sadece bir tane İzmir var, Sayın Bakanım. Bizler için olduğu kadar, sizin için de çok değerli olduğuna inanıyorum. Ortak yapacağımız çalışmalara en kısa zamanda başlayacağımızı umuyorum” dedi.