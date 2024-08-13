Cemil Tugay’dan ‘Merih Demiral heykeli’ açıklaması: Ciddiye alınması bile tuhaf

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Euro 2024 karşılaşmaları sırasında sahada bozkurt işareti yapan A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın heykelinin kente dikileceğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı. Tugay, “Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Merih Demiral’ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi. Söz konusu durum, kamuoyuna “İzmir’e Merih Demiral’ın heykeli dikilecek” biçiminde yansıyınca tartışmalara sebep oldu.

Belediye yönetimi ve CHP’den gelen yalanlamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da konu hakkında açıklama yaptı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Tugay, “Meclis başkanvekilimiz direkt burada reddetmeyelim, komisyona gönderelim, oradan ret çıkar diye böyle bir şey yapmış. Kendince bir nezaket yapmış yani” dedi.

“Yani böyle bir ihtimal olabilir mi ya gözünüz seveyim” diyerek iddialara tepki gösteren Tugay, “Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler” ifadelerini kullandı.

Tugay, konu hakkında şunları söyledi:

“Ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım partimiz belli. İdeolojimiz belli. Bu olaydaki bizim savunacağımız, savunmayacağımız şeyler belli. Anlatabiliyor muyum? Yani heykel dikmek nasıl bir şey olabilir? Olabilir mi öyle bir şey?

MHP'li bir meclis başkan vekili var. Bizim orada o vermiş bu önergeyi. Grup başkan vekili verdiği için ona ayıp olmasın diye komisyona gönderelim demişler. İşte yarın meclis var. Yarın olumsuz oy çıkar kapanır konu.

Belediyeden buna dair o haberleri yapan herkesi ayrı ayrı tebrik ederim. Yani bir arayıp sorsalar da böyle bir karar var mı diye ya?

Komisyona havale edilmesi bu önergenin kabul edildiği anlamına gelmez ki. Komisyondan karar çıkacak. Ondan sonra oylanacak yani.”