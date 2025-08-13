Cemil Tugay’dan Özlem Çerçioğlu açıklaması: “Etik bulmuyorum. Doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) AKP’ye geçeceği iddialarıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ben etik bulmuyorum. Doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Her şeyden önce CHP adına belediye başkan adayı olmuş, o şekilde seçilmiş, dolayısıyla CHP’ye gönül vermiş insanların oyunu almış birisinin yine onların onayı olmadan, kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Defalarca söyledim. Hiçbir anlamda etik olamaz. Mecliste bildiğim kadarıyla çoğunluk CHP’de. İlçe belediyelerinin çoğu CHP’li. Biraz Aydın’ın bence genleriyle oynanan bir durum oldu. Özlem Başkan adına bir şey diyemem ama üzgünüm. Böyle bir kararı hangi şartlarda verdiğini bilmiyorum ama bunu kabul edilebilir görmüyorum. Üzücü” dedi.

“DİYALOG İÇİNDE OLMAK BAŞKA”

Yerel yönetimlerin hükümetle iletişim içinde olması gerektiğini belirten Tugay, “Hepimiz şehrimize hizmet etmek için hükümetle diyalog içinde olmalıyız. Bunu defalarca söyledim. Bakan Bey ile görüştüm, bundan sonra da görüşürüm. AK Partili milletvekilleriyle diyalog içinde olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Çünkü onlar da bu şehrin temsilcileri ve İzmir Türkiye’nin bir şehri. Hizmet almak, derdimizi anlatmak ve çözümü beraber üretmek adına diyalog içinde olmalıyız. Bu bambaşka bir şey. Ama parti değiştirmek deyince insanın ailesini değiştirmesi gibi bir şey. Sizi seçen insanların ne düşündüğünü bilmek lazım. Ben CHP’den istifa ediyorum aynı zamanda belediye başkanlığından da istifa ediyorum derse kabul edilebilir bir şey. O kişisel karar olur. Ama sizi CHP’liler seçmiş, siz ‘ben kendi kişisel kararımla, bana oy veren insanların onayını almadan partimi değiştiriyorum’ derseniz bu bence etik değil” ifadelerini kullandı.

Tugay, “Siz tehdit ediliyor musunuz?” şeklindeki soruyu da, “Hayır ben herhangi bir şeyle tehdit edilmiyorum. Ama biliyorsunuz bu dönem CHP’li belediyelerle ilgili olumsuz bakışlara biz de maruz kalıyoruz” ifadeleriyle yanıtladı.