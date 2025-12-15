Cemil Tugay’dan Yusuf Tekin’e su yanıtı

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleri yeni bir tartışma yarattı. Tekin, CHP’li belediyelere yönelik eleştirisinde “İzmir’in okullarında sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, okullarda suyun kesik olduğuna dair olan bilginin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Tugay, “Okullarda suyun kesik olduğuna dair gerçek dışı bir bilgiyi size kimler niye verdi bilmiyoruz ama kesinlikle doğru değildir. Kuraklık nedeniyle İzmir’de su yönetimi tedbirleri alıyoruz. Gece saatlerinde uygulanan sınırlı kesintiler, içme suyu kaynaklarını korumaya yöneliktir. Okullarımızda eğitim-öğretim saatleri içinde suya erişimle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir. Eğitim gibi hayati bir alanın, teknik gerçeklikten kopuk ifadelerle siyasi tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz; suyu da eğitimi de kriz diliyle değil, ortak akıl ve kamu yararı çerçevesinde yönetmektir” dedi.

Tugay, “Bu arada tüm imkanlarımız ile; Okullarımızın bahçe ve binalarını düzenliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak hijyen paketi, beslenme çantası ve ilk yardım çantası dağıtıyoruz. Sizi açıklamanızdaki yanlışı düzeltmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada da Tekin’in ifadesinin aksine şehrimizin okullarında sular sürekli olarak aktığı, eğitim-öğretim saatleri içinde bir kesinti uygulaması yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Ayrıca kullandığı ‘sabun var, su yok’ cümlesinde bahsi geçen sabunun yanı sıra birçok hijyen malzemesi de geçen eğitim-öğretim yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından okullara dağıtılmaktadır. Okullardaki temizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla okul aile birliklerinin talepleri doğrultusunda çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun ve tuvalet kâğıdı ihtiyaçları belediyemizce karşılanmaktadır. Ayrıca belediyemiz ihtiyaç duyulan okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmakta, binalarını onarıp, yenilemektedir. Şu ana kadar İzmir’de hiçbir okulumuzda, hastanemizde veya kamuya hizmet veren diğer kritik noktalarda da su kesintisi yapılmamıştır. Sadece kaynaklarımızı dengeli kullanmak adına gece 23.00-05.00 saatleri arasında kesinti yapılmaktadır. Bu saatler ise vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesini sağlamak için özellikle belirlenmiştir” denildi.