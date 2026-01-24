Cenaze töreni Harbiye’de

Kültür Sanat Servisi

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen’in cenaze töreni yarın saat 10.30’da İstanbul’daki Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Dormen için düzenlenecek anma ve cenaze töreninin ardından sanatçının naaşı Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’na defnedilecek. Usta sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edildikten sonra önceki gün yaşamını yitirmişti.