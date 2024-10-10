Cenaze töreninde ölmediği anlaşılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Fatih'te cenaze namazı için götürüldüğü camide tabutundan ses gelmesi üzerine hayatta olduğu anlaşılan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halit Bayşu için ikinci kez cenaze töreni düzenlendi.

Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, 86 YAŞINDAKİ Halit Bayşu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Yaşananları anlatan Bayşu'nun kızı Jale Dedeoğlu dün gasilhanede ses duyduklarını söyleyerek, "Kimse bana inanmadı, burada kendimi parçaladım. Çağırmasaydım diri diri gömülecekti. Canlı canlı öldürdüler babamı. Hiçbir şeyi yoktu babamın" diye konuştu.

Bayşu'nun yakını Özlem Dedeoğlu, "Kızı tabuta sarılınca ses duyuyor. Ambulans geldi, tabutu açtılar. Kalp masajı yaptılar, nabıza baktılar. Nabız var, kalp atışı var. Nefes alıyor ve bu şekilde adam gömülecekti yani. Böyle bir şey hiç hayatınızda duydunuz mu? Diri diri gömülecekti" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise gelen sağlık ekiplerinin de şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Diri diri morga atılmayı kimsenin hak etmediğini söyleyen Yiğit Bayşu, "Dün 09.00-09.30 arası rapor verildi. İkinci rapor 14.30'da verildi. İki tane ölüm saati var. Babamın 3-4 saat içerisinde neler çektiğini bilemeyiz. 15-20 dakika içerisinde kağıtlar imzalatıldı bize. Resmen can çekişmiş. Şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Halit Bayşu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.