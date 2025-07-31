Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cenazesi 19 gün sonra getirilebildi

Güncel
  • 31.07.2025 05:00
  • Giriş: 31.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 31.07.2025 05:13
Cenazesi 19 gün sonra getirilebildi
Nizamettin Yılmaz

Haber Merkezi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Nizamettin Yılmaz, kanser tedavisi gördüğü Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir hastanede 11 Temmuz günü hayatını kaybetti.

Yakınlarının memleketi Merdin’in Derik ilçesine defnetmek istediği Yılmaz’ın cenazesi bürokratik sorunlardan çözülmesinin ardından dün İstanbul’a getirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Yılmaz’ın cenazesinin bugün İstanbul Havalimanı’ndan hava yolu ile Mardin’e götürülerek, Derik’in Kaliko Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BirGün'e Abone Ol