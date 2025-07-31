Cenazesi 19 gün sonra getirilebildi
Haber Merkezi
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Nizamettin Yılmaz, kanser tedavisi gördüğü Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir hastanede 11 Temmuz günü hayatını kaybetti.
Yakınlarının memleketi Merdin’in Derik ilçesine defnetmek istediği Yılmaz’ın cenazesi bürokratik sorunlardan çözülmesinin ardından dün İstanbul’a getirildi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Yılmaz’ın cenazesinin bugün İstanbul Havalimanı’ndan hava yolu ile Mardin’e götürülerek, Derik’in Kaliko Mezarlığı’nda toprağa verilecek.