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Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: 29 kişi yaralandı

İstanbul'dan Çorum'a cenazeye giden yolcuları taşıyan midibüs, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 29 kişi yaralandı.

Güncel
  • 22.11.2024 11:06
  • Giriş: 22.11.2024 11:06
  • Güncelleme: 22.11.2024 11:06
Kaynak: AA
Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: 29 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Çankırı'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki midibüs, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

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