Cenazeye katılan Manisalılar, Ferdi Zeyrek hakkında konuştu: "Ne söz verdiyse yaptı"

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, yurttaşlar başkanlarını son yolculuğuna uğurladı. Yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yurttaşlar duygularını ANKA Haber Ajansı'na aktardı.

Cenazeye katılan Manisalı yurttaş, “Başkanımızı çok seviyoruz. Çok güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Çok güzel biri geldi, geçti” dedi.

''FERDİ BABAMIZI KAYBETTİK''

Bir başka Manisalı yurttaş ise,“Ferdi Başkanımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Onu çok seviyorduk. Ferdi Babamızı kaybettik” diye konuştuk.

Cenazeye katılan Manisalılar, Ferdi Zeyrek hakkında konuştu: "Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı"https://t.co/TFQOnQMTtI pic.twitter.com/66ncWaeq0H — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 10, 2025

"ÇOK İYİ HİZMETLER YAPTI BİZLERE"

Gözyaşlarına hakim olamayan bir başka Manisalı yurttaş da, “Çok seviyorduk onu. Ben konuşamayacağım” derken, bir diğer yurttaş da, “Çok iyi hizmetler yaptı bizlere” dedi.

İzmir’den, merhum Zeyrek’in cenazesine katılmak için gelen bir başka yurttaş da, “Cenazeye katılmak için geldim. Bu akşam döneceğim” diye konuştu.

“ZEYREK’İN YERİNİ DOLDURACAK BAŞKA BİR BAŞKAN GELEMEZ”

70 yaşında olduğunu ifade eden bir başka yurttaş ise Zeyrek’in hizmetlerinden bahsederek, “Zeyrek’in yerini dolduracak başka bir başkan gelemez” ifadelerini kullandı.

''MANİSALILARIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPTI''

AK Parti’ye 20 yıldır oy verdiğini, ilk kez CHP’den Zeyrek’e oy verdiğini ve oyunu helal ettiğini belirten bir başka yurttaş da, “Ne vaat ettiyse yaptı. Manisalıların istediği her şeyi yaptı. Çocukla çocuk, gençlerle genç, büyüklerle büyük oldu'' şiklinde duygu ve düşüncelerin dile getirdi.

''ÇALIŞKANLIĞIYLA, DÜRÜSTLÜĞÜYLE HEPİMİZİN KALBİNE TAHT KURMUŞTUR''

Cenazeye katılan başka bir yurttaş da, “Son seçimlerde tanıştım. Kendisi 7’den 70’e herkesin gönlüne giren bir kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle hepimizin kalbine taht kurmuştur. Yapacak çok işi vardı ama maalesef buraya kadarmış. Kendisini minnetle, şükranla anıyorum” dedi.

''HİÇBİR ZAMAN KORUMA ORDUSUYLA GEZMEZDİ, HALKIN İÇİNDE YER ALDI''

Zeyrek’in cenazesine katılan bir başka bir yurttaş da, “Her zaman halkını düşünen, sağcı-solcu diye kimseyi ayırmayan bir insandı. Hep olaylara pozitif yönde bakardı. Çiftçisini, işçisini düşünürdü. Tutamayacağı sözleri vermezdi. Hiçbir zaman koruma ordusuyla gezmezdi, halkın içinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

''MANİSA ONU GEÇ BULDU, ERKEN KAYBETTİ''

Zeyrek’in cenaze törenini katılan Manisalı bir mahalle muhtarı da, merhum Zeyrek için “Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı. Her muhtarla iletişimi iyiydi'' dedi.