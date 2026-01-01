Cenazeyi kadınlar omuzladı

Haber Merkezi

Manisa’da boşanma aşamasında olduğu 42 yaşındaki erkek S.K., tarafından öldürülen 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Kadriye Köken için Alaşehir’de dün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köken’in ablası Fatoş Köken, yakınları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kadın dernekleri üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Kadın dernekleri üyeleri yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla ‘Kadın cinayetleri durdurulsun’, ‘Yaşamak istiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı. Köken’in cenazesi Kavala Camisi’nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık’a götürüldü.

Köken’in tabutu, daha sonra kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadriye Köken, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan cinayet zanlısı S.K.’nın kardeşinin de Kadriye Köken’in ablası Fatoş Köken ile evli olduğu öğrenildi.