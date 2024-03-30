Cenevre'de binlerce kişi bir kez daha "Filistin ile dayanışma" için yürüdü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi aralıklarla devam eden yağmura rağmen bir kez daha Filistin için gösteri düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde toplanan göstericiler şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

İsrail aleyhinde Fransızca, İngilizce ve Arapça slogan atan göstericiler, yoğun saldırılar altındaki Filistin halkına desteğini bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldıralar düzenlediği Gazze'de yaşananları "açıkça bir soykırım" olarak niteleyen eylemciler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Eylemciler, ellerinde "Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını" destekleyen pankartlar taşırken, eylemcilere destek için çevredeki binalardan da bayraklar açıldı.

Öte yandan, bir binadan İsrail bayrağının açılması ise göstericilerin kısa süreli tepkisine neden oldu.