Cengiz Alçayır, İBB soruşturmasında tanık olmuş

İktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Alçayır’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada tanık olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan İBB ve İSKİ bürokratlarına Alçayır’ın iddiaları yönetildi.

Alçayır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, “Ben Cengiz Alçayır, 17 yıldır İstanbul'da gazetecilik yapmaktayım. Araştırmacı gazetecilik yaptığımdan dolayı genelde ihale ve imar kurulları ile ilgileniyorum. Şüpheli ve kamuoyu bilmesi gereken konuları haber alma hakkı dahilinde gerek sosyal medyada gerek İnternet sitelerinde gerekse bazı gazetelerde görüş vermek kaydı ile haber olmasını sağlarım. Son altı yıldan bu yana özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yüksek bütçeli ihalesi mercek altına alıp ihalelerin sözleşme bedeli ihaleyi alan şirketlerin siyasi partilerle veya ihaleyi yapan idarenin ita amiri ile yakın ilişkisi olup olmadığını inceleyip dosyaya haber yaparım” dedi ve iddialarını sıraladı.

Alçayır ifadesinde şunları da söyledi: “Belirtmek isterim ki ifademde belirttiğim şahıslar ile hiç bir husumetim bulunmamaktadır. İfade vermekteki temel maksadım gazetecilik mesleği çerçevesinde kamu hakkını korumak devlet kurum içerisindeki çeteleşmeye yönelik yapının ortaya çıkmasını sağlamak ve sosyal barış ile toplumsal huzuru bozmaya yönelik fiiller içerisinde olan bu yapının deşifre olmasını sağlamaktır.”