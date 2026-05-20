Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı: Ameliyat oldu

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Sanatçı Cengiz Bozkurt, başrollerini Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile paylaştığı "Don Quixote" (Don Kişot) müzikalinde bir sakatlık yaşadı.

Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğunu söyledi. İstanbul'a dönünce ameliyat olan sanatçı, sağlık durumuna dair konuştu.

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."