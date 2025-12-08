Cengiz Çandar: Adalet Bakanı 'süreç var, hallolur o iş' dedi

DEM Parti'nin iki gün süren Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda siyasetçi, hukukçu ve aktivisti bir araya geldi.

Konferansın ilk oturumunu yöneten DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, oturumun kapanışında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

bianet'ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmemesine ilişkin durumu bizzat Bakan Tunç'a soran Çandar, şunları aktardı:

"Mızraklı, denetimli serbestlikten yararlanma hakkı elde etti. Cezaevi Gözlem Kurulu iki kez aynı gerekçe ile reddetti. Gerekçe şu: 'Kurumumuzda -cezaevinde- bulunduğu süre içinde örgüt üyesi olmadığına dair beyanda bulunmadığı için...'

Şimdi dedim ki, 'Sayın Bakan, böyle bir şey olabilir mi?'. Siz geçen dönem AK Parti Grup Başkanvekiliydiniz, o arada kendisi Diyarbakır milletvekiliydi. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yüzde 63 oranında oy alarak seçilmiş bir belediye başkanı. Yıllarca Diyarbakır Tabip Odası başkanlığı yaptı. Onu tanımayan yok.

Ayrıca mahkemede bütün savunmasını örgüt üyesi olmadığı üzerine yaptı. Örgüt üyeliğinden içeri atıyorsunuz, savunma veriyor. Diyor ki 'örgüt üyesi değilim', gizli tanıklarla mahkum ediyorsunuz. Hiçbir delil de yok üstelik.

Örgüt üyesi olmadığını her savunmasında beyan etmiş bir kişiye 'kurumumuzda bulunduğu süre içinde örgüt üyesi olmadığına dair beyanda bulunmadığı için' diye karar veriliyor. 'Bu cezaevi size bağlı, bu nasıl şey dedim?' Heyecanla da merakla da bekliyorum ne cevap verecek diye.

Dedi ki, 'Cengiz Bey, işte şimdi süreç var, örgüt lağvedildi. Hallolur o iş.' Benim nutkum tutuldu, kala kaldım. Bunu söyleyen cezaevi müdürü değil, Adalet Bakanı. Biz de dedik, 'İnşallah çözülür, bu süreçle'. Ama hala içeride kalmaya devam ediyor."