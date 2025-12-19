Cengiz Çandar'dan, Erdoğan'a Hakan Fidan çağrısı: "Dışişleri Bakanı'nıza ayar verin"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, sürece ilişkin açıklamaları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Sayın Dışişleri Bakanı’nın kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye’de ve Suriye’de her yerde milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hep beraber yazmaya başlayacağız’ dediği destanın yazılmasını imkansız hale getiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Kasım’daki açıklamalarını hatırlatan Çandar, bu dilin Dışişleri Bakanı’nın SDG’ye yönelik sözleriyle örtüşmediğini belirtti. “Bu tehdit dilidir” diyen Çandar, “Bu dille mi bin yıllık Kürt-Türk kardeşliğini güçlendireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

"SURİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSENİZ TÜRKİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSİNİZ"

Türkiye’nin tehdit dili yerine diyalogu güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Çandar, “Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz. Türkiye Kürtlerini incitirseniz bu süreci sonuca ulaştıramazsınız” diye konuştu:

"Çünkü -daha önce de bu kürsüden vurguladım- Türkiye Kürtlerini Suriye Kürtlerinden ayıramazsınız; tarih bir, coğrafya bir, dil bir, din bir, her şey bir. Türkiye ile Suriye arasındaki, Kürtlerin arasındaki sınır 1 metre enindeki demir yolu hattından ibarettir ve bu fiktif bir sınırdır. O nedenle Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz; Türkiye Kürtlerini incitirseniz, süreci nihayete erdiremezsiniz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve tabii ki bu sürecin önünü açmakta, hatta başını çekmekte tarihî bir rol oynamış olan Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda aynı düşüncede olduğundan eminim. Bütün bunlardan ötürü kullanılan dil, ağzımızdan çıkan ve çıkacak her sözcük sürecin selameti için çok ama çok önemli sayın milletvekilleri. Sürecin dilini oluşturamazsak bu sürecin başarısı için olmazsa olmaz şart olan toplumsal rıza ve toplumsal desteği de oluşturamayız. Bu konuda üzülerek söylemeliyim, siz sayın iktidar partisi mensupları, gereken özen ve çabayı göstermiyorsunuz, göstermediniz."

"SÜREÇ İÇİN TEK KÖR KURUŞ AYIRMAYI DÜŞÜNMEMİŞ OLAN BU BÜTÇE"

Çandar ayrıca 2026 bütçesi ve Cumhurbaşkanlığı bütçe ödeneği üzerinde söz alan hemen herkesin sözü bir şekilde yürütülen sürece getirdiğini belirterek, bütçede sürece ilişkin bir pay ayrılmamış olmasını eleştirdi ve şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı temsilcilerinin ifadesiyle 'Terörsüz Türkiye'ye, daha doğru ve kabule şayan tanımıyla barış ve demokratik toplum hedefine getirdi. Ama 2026 bütçesinde ülkemizin ve toplumumuzun bu en ihtiraslı, en heyecan verici, her şeyin üzerinde gelen, en büyük tarihî amacı olan barış sürecine tek bir kuruş kaynak ayrılmamış durumda. Biz barıştan sonuna kadar yanayız, bu yolda hedefe yürümek için sonuna kadar varız ama bu amaç için tek kör kuruş ayırmayı düşünmemiş olan bu bütçeye bizden nasıl olumlu oy vermemiz beklenebilir"