Cengiz, direnişe karşı koruma istedi

Ezgi Can CEYLAN

Cengiz Holding, Artvin’in Arhavi ilçesinde 10 köyü yok edecek maden projesini durdurmuyor. Holdinge bağlı Eti Bakır Aş’den, Arhavi Kaymakamlığı’na yazı gönderildi. Yazıda yakın zamanda maden projesi için sondaj çalışmasına başlanacağı bildirildi. Bu çalışma sırasında halkın kendilerine engel olma girişimine karşı güvenlik önlemi alınması talep edildi.

Doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsü, yaşam alanlarını yok edecek projeye karşı Arhavi halkı direnişini sürdürüyor. Bu gelişmenin ardından Arhavililer “Seferberlik çağrısı” yaptı. Tehlikenin artık kapılarına dayandığı aktarılan çağrı afişinde “Arhavi için sen de orada ol” denildi. İlçe halkı 2 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek ve maden projesine karşı olduğunu bir kez daha haykıracak.

VAHŞİ MADENCİLİĞİN SON

Türkiye’nin dört bir yanında vahşi madencilik projeleriyle çevreyi talan eden Cengiz Holding’in son hedefi Arhavi oldu.

Eşsiz doğasıyla Karadeniz’in en güzel ilçelerinden biri olan Arhavi’nin derelerine HES projeleriyle müdahale edildi. Cengiz’e bağlı Eti Bakır Aş., geçen Temmuz ayında Arhavi’ye bağlı 9 köy ile Hopa’ya bağlı bir köyü kapsayan 1930 hektarlık alanda maden 5 milyon TL bedelle aldı. Kamilet ve Derecik gibi çok özel iki vadiye de sahip ilçede köylüler madenin tüm yaşam alanlarını yok edeceğini düşünüyor. Bu nedenle seslerini duyurmak için birkaç kez eylem yaptılar. Halk, yaşadıkları bölgeden adeta sürülmek istendiklerini belirterek “Bizi toprağımızdan koparamazlar” diye konuştu.