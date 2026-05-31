Cengiz'e karşı ayaktalar

Ülkenin birçok kentinde ekolojik tahribatlara karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesindeki tren istasyonunun, Cengiz Holding’in maden sevkiyatında lojistik merkez olarak kullanılması planına karşı yurttaşlar bir araya gelerek eylem yaptı.

Tren İstasyonu’nda düzenlenen eylemde, Hazar Gölü Havzası’nın ağır sanayi ve maden taşımacılığı faaliyetleri nedeniyle çevresel, tarımsal ve turistik açıdan zarar göreceği vurgulanarak projeden vazgeçilmesi istendi. Burada konuşan Hazar Gölü Koruma Derneği Başkanı Fethi Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Maden ilçemizde kuruluşundan bu yana üretim ve taşıma faaliyetlerini kendi bölgesinde sürdüren tarihi bakır işletmesinin, alınan yeni bir kararla yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü Havzasına taşınması gündemdedir. Biz istihdama ya da sanayi üretimine karşı değiliz ancak üretimin ve lojistiğin yapılacağı yer seçilirken doğanın, tarımın, turizmin ve insan sağlığının hiçe sayılmasına sessiz kalmamız mümkün değildir. Koruma altında olan bir havzaya, ağır sanayi ve maden taşımacılığı gibi yüksek riskli lojistik faaliyetlerin getirilmesi, sit alanı statüsünün ruhuna ve hukuka açıkça aykırıdır." Aydın, Hazar Gölü'nün bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu belirterek, "Bu taşıma işleminin, hiçbir ekolojik ve hukuki gerekçeye dayanmadan Hazar Gölü gibi kırılgan bir ekosisteme kaydırılması kabul edilemez. Bu karar; ormanı, tarımı, turizmi ve bölge halkının sağlığını aynı anda ateşe atmaktadır" dedi.

ARHAVİ MADEN İSTEMİYOR

Artvin’de Arhavi halkı bölgenin maden talanına açılmak istenmesini yaptıkları yürüyüş ve açıklamayla protesto etti. Arhavi Çay Fabrikası önünde buluşan yurttaşlar meydana yürüdü. Yürüyüşün ardından eylemde konuşan Arhavi Muhtarlar Derneği Başkanı Nusret Rahmi Akgüner, madenin aktifleşmesi durumunda bölge halkının göçe zorlanacağını, kimilerinin madende çalışmak zorunda kalacağını dile getirerek, "Belki de İliç'teki gibi toprak altında kalacağız" dedi.