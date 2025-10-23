Cengiz'e karşı mücadele: Verimli topraklar zehre dönüşecek

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır İşletmeleri tarafından Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi Alpagut-Atalan köyleri arasında işletilmesi planlanan altın-gümüş-bakır madeni projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİB) tarafından "ÇED Olumlu" kararı verildi. ÇED olumlu kararının bölgenin tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal yaşamına büyük zarar vereceği endişesiyle, birçok kurum ve kuruluş karara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

ÇED RAPORUNA TEPKİ

Bakanlık sitesinde yer alan duyuruya göre, firmanın hazırladığı nihai ÇED Raporu İDK toplantısında onaylanarak halkın görüşüne açılmıştı.

Bu kararın ardından Eskişehir'de çeşitli oda, sivil toplum kuruluşu ve bölge sakinlerinden gelen tepkiler büyüyor.

ÇED olumlu kararının bölgenin tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal yaşamına büyük zarar vereceği endişesiyle, birçok kurum ve kuruluş karara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında 57 binden fazla ağacın kesileceği ve madencilik faaliyetleri için siyanür kullanılacağı belirtiliyor.

"HEM HUKUKTA HEM SAHADA MÜCADELE"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu konu ile ilgili hukuki sürecin başlayacağına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Bu karar, ülkemizin en bereketli topraklarını, su kaynaklarını ve canlı yaşamını tehdit ediyor. Biz bu projenin iptali için hem hukukta hem sahada mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamada, “Bu kararla birlikte milyonlarca ton su tüketilecek, tarımsal üretim ciddi zarar görecek. Kesilecek on binlerce ağaç geri gelmeyecek, orman ekosistemi büyük bir yara alacak; kurdu, kuşu, böceği ile tüm canlı yaşam yok olacak” denildi.

İKİ KEZ GERİ ÇEKİLEN SÜREÇ YENİDEN BAŞLATILDI

Projenin ÇED sürecinin iki kez geri çekildiğini hatırlatan platform, 5 Temmuz 2024’te yeniden başlatılan sürecin adım adım ilerlediğini belirtti.

Platform, tüm bu süreç boyunca bilimsel ve hukuki gerekçelerle itiraz ettiklerini ancak Bakanlığın “madencilik şirketlerinin çıkarını” halkın ve doğanın önüne koyduğunu belirtti.

“YERİN ÜSTÜ, ALTINDAN DAHA KIYMETLİDİR”

Platform temsilcileri, kararın ardından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, doğanın ve canlı yaşamının ‘madenden’ daha değerli olduğunu söyledik. Yani bizler için yerin üstü yerin altından kıymetlidir. Köylülerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle görüştük. Gerçekleri anlattık ama Bakanlık tüm bunlara rağmen kararı onayladı.”

“BAKANLIK YANLI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR”

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ülke genelinde benzer biçimde binlerce maden ruhsatına onay verdiği hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığın yanlı tutumunu biliyoruz. Bu yüzden karara şaşırmadık ama elbette üzüldük. Dava dilekçelerimizi hazırlamaya başlamıştık. Hukuksuzlukları, eksiklikleri, çelişkileri mahkeme sürecinde ortaya koyacağız.”

“BİR TEK AĞACI KESTİRMEYECEĞİZ”

Platform, yalnızca hukuki değil, sahadaki mücadeleyi de büyüteceklerini duyurdu:

“Alpagut-Atalan ormanlarının bir tek dalını kestirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yalnızca bir çevre meselesi değil; bu, yaşam hakkı mücadelesidir.”

“Bizler doğayı, yaşamı, tarımsal üretimi savunanlar olarak güçlüyüz. Bu toprakların gerçek sahibi biziz. Vardık, var olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, tüm Eskişehir halkına çağrı yapıldı: “Alpagut-Atalan projesine karşı ses çıkarın, ÇED olumlu kararının iptali için mücadeleye katılın.”

“YILDA 9 ÜRÜN ALINAN BEREKETLİ TOPRAKLAR ZEHRE DÖNÜŞÜYOR”

Basın açıklamasında konuşan bölge sakini Ahmet Adalı, maden projesinin hem tarımı hem de yaşamı tehdit ettiğini vurguladı.

Adalı, “59 yaşındayım. Bizim bölgemiz İç Anadolu’nun Antalyası’dır. Başka yerlerde yılda 1–2 ürün alınırken biz 8–9 ürüne kadar üretim yapabiliyoruz. Ancak bu verimli topraklar artık tamamen zehre dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Adalı, Eskişehir’in ve çevre illerin gıda güvenliğinin risk altında olduğunu belirterek, “Biz İstanbul’u, Ankara’yı doyuruyoruz. Şimdi bu toprakları ‘altın’ bahanesiyle zehirleyecekler." dedi.

MÜCADELEYE DEVAM ETME VURGUSU

Sürecin hukuki boyutuyla ilgili konuşan avukat Özgür Erhun ise şunları söyledi:

"Yürütmeyi durdurma taleple açacağımız davada, davanın konusu maden bir ekosistemi doğrudan yok etme ihtimali ve telafisi imkansız zararlar doğuracağından davalı idarenin cevap süresi beklenmeksizin derhal yürütmenin durdurulması kararı verileceğini umut ediyoruz. Ayrıca şirketin ruhsat incelemesi, gerekli izinlerin alınıp alınmadığı ile ilgili gerekli tüm kamu kurumlarına bilgi edinme talebinde bulunacağımızı buradan bildiriyoruz.

Son olarak belirtmeliyiz ki Anayasa Madde 56. tüm yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına almıştır ve bu ödevi hem yurttaşlara hem de kamuya bir sorumluluk olarak yüklemiştir.

Biz bugün burada yurttaşlar olarak bu ödevimizi yerine getiriyoruz ancak gelinen süreçte davalı idarenin bu maddeye aykırı olarak süreci bu noktaya kadar getirdiğini görmüş bulunuyoruz.

Açacağımız dava ile yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda verilecek karar ile bu yanlıştan dönülmesi kamuda yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını tanımasını umuyoruz ve bu noktada mücadelemize devam edeceğiz.”