Cengiz gidecek, mücadele sürecek

Haber Merkezi

Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın açmak istediği bakır madeni için yeniden çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatmasına karşı halk ve ekoloji örgütleri, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

MA’ya konuşan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, "Bu maden yapılırsa Artvin yaşam alanı olmaktan çıkacak. 30 senedir bunları dile getirerek mücadelemizi sürdürdük. Bütün bilimsel veri ve raporlarda o yönde. O yüzden orayı durdurduk ve durdurmaya da devam edeceğiz. Artvin halkı yeniden daha güçlü bir şekilde karşılarında olacak. Asla onların orada tahribata devam etmesine izin veremeyiz. Şirketin mahkeme kararı gereğince orayı tümüyle terk etmesi lazım. Asla Artvin’in üstünde madencilik yapmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Avukat Bedrettin Kalın ise "Mücadele etmeye devam edeceğiz. Artvin halkı 30 yıldır mücadele ediyor. Çok Cengizler gelip geçer, ama bu mücadele bitmez. Elinde sonunda Cengiz de gidecektir" diye konuştu.