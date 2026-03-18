Cengiz Gökay hakkında takipsizlik kararı

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 14 Ağustos 2025’te Ankara’da yakalandı. Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kervancıoğlu ve Pekel’in saklandığı 7 bin metrekarelik arazisi olan villanın, bir eski AKP milletvekilinin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu anlaşıldı.

Gökay o dönem yaptığı açıklamada, firari sanıkların villasında yakalanmasına dair “Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz” dedi.

GÖKAY’IN İFADESİ ALINDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cengiz Gökay’a dair yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gökay, “İnşaat ve gayrimenkul işleriyle uğraştığı, gerek şahsı üstüne kayıtlı gerekse de şirketi adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın bulunduğu, söz konusu şirketlerin faaliyet alanı ve iş hacmi nazara alındığında bu taşınmazlara ait kiralama ve alım satım işleriyle bizzat kendisinin ilgilenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olacağını, adına kayıtlı taşınmazların kira sözleşmelerinin şirketin ilgili departmanı tarafından hazırlandıktan sonra kendisi tarafından imzalandığını” söyledi.

Savcılık, “Kervancıoğlu ve Pekel kamuoyu tarafından da yakından takip edilen Ezgi Apartmanı davasında yargılansalar da yaşanılan felaketin büyüklüğü ve bu felaket sebebiyle görülmekte olan aynı minvalde çok sayıda davanın bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda bu şahısların isim ve eşgallerinin herkes tarafından bilinmesinin beklenemeyeceğini, bu kişilere dair aranma ve yakalama kaydının ancak kolluk ve savcılık makamları tarafından tespit ve takip edilebileceğini” belirtti.

Cengiz Gökay hakkında "Suçluyu kayırma" suçu yönünden kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilemediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

10 Şubat 2026 tarihinde savcılık “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar vererek soruşturmayı kapattı.