Cengiz her yerde tam gaz

Mahir KANAAT

Cengiz Holding’e ait Eti Bakır, İzmir’deki tesisinin kapasitesini genişletmek istiyor. Şirket, Beydağ ve Ödemiş ilçelerini kapsayan alanda ‘Halıköy IV. Grup (Antimuan) Yeraltı Maden İşletmesi, Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı ve Mevcut Atık Depolama Tesisi’ için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Bakanlık, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında 29 Temmuz 2025’te İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı yaparak kararını duyuracağını açıkladı.

Şirket, yıllık 28 bin 800 ton olan antimuan ocağının kapasitesini 50 bin tona çıkarmayı planlıyor. Projenin gerçekleştirileceği alanın büyük bir kısmı orman ve şahıs arazisinde yer almakta. ÇED raporuna göre, faaliyetin yapılacağı 31,3 hektarlık alanda tarım arazileri de bulunuyor. Proje alanında yer alan fıstık çamı ve kızılçam ağaçları, ekonomik değeri yüksek olan bitkiler arasında yer alıyor. Ayrıca, bölgedeki yeraltı ve yüzeysel su kaynakları da proje sürecinden etkilenecek. Projenin öngörülen yatırım tutarı 850 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

ZEHİRLİ BİR METAL

Seramik ve cam sanayisinde, bazı askeri malzemelerin yapımında, ulaşım ve makine imalat sektöründe kullanılan ve zehirli bir metal olan antimuan, fazla maruz kalan işçilerde zehirlenmelere sebep olabiliyor.