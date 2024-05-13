Cengiz Holding, Cennet Koyu'ndaki kapasite artışına da onay aldı

Aldığı ihaleler ve doğa katliamlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz İnşaat, Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için kapasite artışına onay aldı.

AKP iktarında aldığı ihalelerle zenginleşen iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yapımına başladığı otelin kapasite artışı için onay aldı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; kamu ihalelerinde adını sıkça duyuran Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz İnşaat, Bodrum’daki "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan" ilan edilen Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlatmıştı.

ÇALIŞMALARINA ARA VERMİŞTİ

Çevre savunucuları ve yurttaşların tüm itirazlarına karşın projeye Aralık 2022’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişti. Bunun ardından Bodrum Belediyesi, Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. Ancak, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresinden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesinin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşıdı. Muğla İdare Mahkemesi ise ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alanda geçici inşaat kampı kuran şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalarına ara vermişti.

Sezonun bitmesinin ardından alanda çalışmaya tekrar başlayan şirkete, yaşam savunucuları karşı çıktı. Yapılan tüm mücadele çağrılarına karşın şirket, halihazırda korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı talep etti. Yeni Proje Tanıtım Dosyası’na (PTD) göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması istendi.

ONAY GELDİ

Muğla Valiliği, Cengiz’in kıyım projesine onay verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir” denildi.