Cengiz Holding'in yeni ÇED’i İDK’de görüşülecek

Dilan Şahinbaş USTA

Artvin Cerattepe'de Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın açmak istediği bakır madeni için ilan edilen yeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için 8 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantı gerçekleştirecek.

Tüm Artvinlilere, odalar ve STK’lere çağrıda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, “Cerattepe’de kazandığımız her hukuki zaferden sonra “arsız Cengiz Holding” yeniden ve hızlı bir şekilde başka bir ÇED projesi ile karşımıza çıkıyor!” Diyerek Anayasa Mahkemesi’nin bile Cerattepe konusunda Artvin Halkını haklı bularak maden faaliyetini durdurduğunu ifade etti.

Hukuk tanımaz şirketin adeta Artvin’i ve doğasını yok etmeyi kafasına koymuşçasına saldırmaya devam ettiğini dile getiren Karahan, “Mevzuat gereği, 03 Ekim 2024 tarihinde yapılan Halkı Bilgilendirme toplantısından sonra şimdi de yeniden hazırladıkları proje ile ilgili olarak Ankara’da “İnceleme Değerlendirme Komisyonu” (İDK) toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, 08 Ocak 2025 tarihinde yapılacak İDK toplantısına tüm Artvinlileri ve odaları ve çevre derneklerini davet ediyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Artvin Cerattepe'de Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın açmak istediği bakır madeni için daha önce proje için verilen "ÇED olumlu" kararı bölge sakinlerinin açtığı dava sonucunda 11 Temmuz'da Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Artvin Valiliği, karar sonrası şirketin faaliyetlerini 24 Ağustos'ta durdurdu. Ancak Cengiz Holding, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeniden başvurmuş, 03 Ekim 2024 tarihinde yapılan Halkı Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmişti.