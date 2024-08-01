Cengiz Holding madeninde sendika istemiyor

Emek Servisi

Cengiz Holding’in Siirt Şirvan’da bulunan Eti Bakır madeninde Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen) üyesi 3 işçi işten çıkarıldı, sendika savcılığa şikâyette bulundu. Dev Maden-Sen’in yaptığı açıklamaya göre sendika üyesi üç işçi, ilk olarak işveren vekili ve iki işyeri temsilcisinin baskısına uğrayarak istifa etmeye zorlandı, kabul etmeyince de performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Sendika yaptığı açıklamada işveren vekilinin “Ben bu işyerinde sendika istemiyorum, bunun için her şeyi yaparım” ifadelerini kullandığını da öne sürdü. Performans düşüklüğü gerekçesinin üç işçi için de gerçekle bağdaşmadığının kaydedildiği açıklamada, işten çıkarmaların işyerindeki sendikal faaliyeti önleme amacı güttüğü belirtildi. Sendika, açıklamada taleplerini de sıraladı. Buna göre işçilerin talepleri, sendikal hakların güvenceye alınması, 12 aylık sendikal tazminat, boşta geçen sürelerin tazmini ve işe iade. Basın metninde “Sendikalı olmak anayasal haktır, engellemek suçtur. Bu suçu işleyenlere pabuç bırakmayacağız. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak için sendikalaşma hakkımızı gasbettirmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.