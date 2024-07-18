Cengiz Holding Türkiye'yi zehirleyecek

Haber Merkezi

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Cengiz Holding'in Tepebaşı ve Mihalgazi ilçeleri içindeki Alpagut ve Atalan mahallelerindeki siyanürle altın ve gümüş arama projesine tepki göstererek "Cengiz Holding Türkiye'yi zehirleyecek" dedi. Dernek Başkan Yardımcısı Fatma Filiz Özkoç ve Sayman Nursel Şurabatır, Eskişehir Kıymetlidir Platformu üyeleri ile birlikte önceki gün Alpagut'ta yöre halkı ile buluşarak toplantı yaptı.

Yapılan açıklamada, ÇED başvuru dosyasına göre proje sahasında 28 endemik bitki türü, 61 omurgalı türü ile 128 kuş türü tespit edildiği anımsatıldı. Açıklamada, özetle şunlar denildi: "Birinci arkeolojik sit alanına 220 metre ve bin 800 metre mesafede olduğu belirtilmiştir. Cengiz Holding'in bu maden arama sevdasını durduracağız. Bu bölgede Sakarya nehrine yakın olup, İliç maden sahasından 4-5 kat daha büyük olduğundan burada maden açılması durumunda yöre bütün özelliklerini kaybederek Sakarya nehrinin siyanür ile kirlenmesine sebep olacaktır."

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. ÇED Başvuru dosyasını Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne teslim edildi. Halk bilgilendirme toplantısı 15 Ağustos'ta yapılacak.