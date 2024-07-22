Cengiz Holding’e ait maden ocağında 'kaza': 1 işçi öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde faaliyette olan Cengiz Holding'e ait maden ocağında 16 Temmuz'da pikabın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Fatih Ertekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding’e ait maden ocağında pikabın devrilmesi sonucu yaralanan işçi öldü.

Alınan bilgilere göre, 16 Temmuz’da Cengiz Holding’e bağlı maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle pikap devrildi.

'Kazada' Fatih Ertekin isimli işçi ağır yaralandı.

Ertekin, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Daha sonra Diyarbakır’a hastaneye sevk edilen Ertekin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme soruşturma sürüyor.