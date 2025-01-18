Cengiz hukuk tanımıyor

İlayda SORKU

Cengiz Holding, yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda hukuksuzca ağaç kıyımını sürdürüyor. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Halilağa Bakır Madeni projesini hayata geçirmek isteyen şirket, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen ağaç katliamına devam etti.

Çanakkale 2’nci İdare Mahkemesi, şirkete Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen Maden İşletme İzni’nin iptali için açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 9 Ocak tarihinde verilen ve 14 Ocak tarihinde davayı açan Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’ne tebliğ edilen karara rağmen alanda iş makinelerinin faaliyeti devam ediyor.

AĞAÇ KIYIMI DURMADI

Alanda madencilik faaliyetlerinin asla yapılmaması gerektiği yönündeki karara rağmen 9 gündür ağaç katliamının sürdüğünü belirten Kazdağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra, “Alanda her türlü iş makinesi çalışıyor. Kamyonlar, kesimciler, kepçeler. İnanılmaz bir kıyım var” diye konuştu.

KARARI UYGULAMIYORLAR

Alandaki çalışmalara dair tutanak tutulması için jandarmayı çağırdıklarını ancak kimsenin gelmediğini ifade eden Kayra, şunları aktardı: “Biz bilmiyoruz, bize bir bilgi geçilmedi’ diyorlar. Savcıya gidiyoruz ve elimizdeki görüntüleri vererek suç duyurusunda bulunmak istediğimizi söylüyoruz. Savcı, ‘Beni ilgilendiren bir şey yok, bu adli bir olay değil’ diyor. Valiliğe gidip dilekçe veriyoruz, vali yardımcısı ile görüşüyoruz ve ‘Alandaki çalışmalar engellensin’ diyoruz. Onlar da bir şey yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde mahkemenin hakkaniyetle ve adil bir şekilde almış olduğu kararı uygulatacak herhangi bir kurum veya kuruluş bulamıyoruz. Ne olursa olsun savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

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NE OLMUŞTU?

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan bilgi edinme başvurusu sonucunda, işletme izninde izin alanının çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) alanından büyük olduğu tespit edilmiş ve dernek tarafından işletme izninin iptali için dava açılmıştı. İşletme izin alanının ÇED alanından büyük olamayacağı belirtilen ara kararda, Çanakkale 2’nci İdare Mahkemesi faaliyetler için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Bu karardan çok mutluyuz. Mahkeme sürecinin tamamlanarak işletme izninin iptalini bekliyoruz. Bu karardan sonra, Halilağa Altın-Bakır Madeni Projesi’nin madencilik faaliyetlerinin acilen durdurulması gerekiyor. Sorumlu olan kurumları madencilik faaliyetini durdurmak üzere göreve çağırıyoruz” denildi.