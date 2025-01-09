Cengiz'in siyanürlü altın ve gümüş madeni projesine tepki

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, Eti Bakır A.Ş.'nin Alpagut-Atalan Bölgesi’ndeki siyanürlü altın ve gümüş madeni projesine karşı tepkilerini dile getirmek için dün Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada konuşan Platform sözcüsü Cevat Aydemir, söz konusu proje kapsamında yapılan halkın katılımı toplantısının engellenmesine ve toplantı tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmamasına tepki göstererek "Tutanaklar nerede?" diye sordu.

Kaymaz bölgesinde inşa edilmesi planlanan üçüncü atık depolama tesisi projesinin hukuka aykırı bir şekilde devam etmesine de dikkat çeken Aydemir, yetkilileri adli ve idari süreçleri hızlandırmaya çağırdı. Aydemir, özetle şunları söyledi:

“Tüm Eskişehir kamuoyunun yakından ve endişeyle takip ettiği üzere Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Alpagut-Atalan Bölgesi’nde siyanürlü altın ve gümüş madeni projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15.08.2024 tarihinde, Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde, Halkın katılımı toplantısı yapılması planlanmıştır. Fakat toplantı esnasında Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in ve toplantı heyetinin suç duyurusunda da bulunduğumuz birçok fiili nedeniyle toplantı yapılamamıştır. Toplantı heyetinin tarafgir ve toplantı katılımcılarına dönük ayrıştırıcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği birçok fiili nedeniyle platform bileşenlerince suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunduğumuz başkaca bir hususta, toplantıda katılımcılar tarafından hazırlanan itiraz dilekçelerinin alınmaması ve toplantı tutanaklarının hazırda bulunan kişi ve kurumlarla paylaşılmamasıydı.

Gelinen noktada pek çok kurum tarafından toplantı tutanaklarının Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ve ilgili Bakanlıktan istenilmesine rağmen toplantı tutanakları halen tarafımızla paylaşılmamıştır. Toplantı tutanaklarının tarafımızla paylaşılmamasına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca gösterilen mazeret ise tutanaklar içinde kişisel veriler olduğuna ilişkindir. Kurum temsilcilerinin, konuya ilişkin duyarlılık gösteren uzman görüşlerinin, yörede yaşayan halkın itirazlarının zaten tutanaklara geçsin diye konuşan Eskişehir halkının görüşleri açıkça kamuoyundan gizlenmektedir. Yapılan itirazların tutanaklara nasıl geçildiği halen tarafımızca bilinmemektedir” ifadeleriyle açıkladı. Aydemir, “Bütün bu usulsüzlükler bir yana suç duyurusunda bulunduğumuz fiillere ilişkin valilik makamınca kamu görevlilerinin soruşturulmasına halen izin verilmemiştir. Fakat bu usulsüzlüklere itiraz eden arkadaşlarımız soruşturmalarla ve olmayan gerekçelerle yıldırmaya çalışmaktan geri durmayanlar bilinsin ki korku iklimi yaratarak haklı mücadelemiz engellenemez."

BAKANLIK NEDEN SESSİZ?

Eskişehir’deki Kaymaz bölgesinde inşa edilmesi planlanan üçüncü atık depolama tesisi hakkında da açıklamalar yapıldı. Kaymaz’daki 3. Atık maden depolama tesisi inşaatının, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuş olmasına rağmen Bakanlığın sessiz kaldığını aktaran Aydemir, “Kaymaz’da 3. Atık maden depolama tesisine ilişkin proje Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin kararı ile yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmişken, yürütmesi durdurulan ve iptal edilen bu projeye göre 3. Atık depolama tesisinin inşa edilmesine izin vermediğini ve 8 kere denetim yaptığını iddia eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uydu görüntüleriyle konu aydınlığa kavuştuktan sonra neden sessizliğini bozmamaktadır?” diye sordu.

NÖBET TUTULACAK

Aydemir, “8 kere denetim yapıldığı iddia edilen, denetimlere ilişkin tutanaklar derhal kamuoyuyla paylaşılmalı, konu hakkında derhal idari ve adli tahkikat hızlandırılmalıdır. Bu konuda yetkili makamları derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz” dedi. Ayrıca, mahkeme kararı ile durdurulan projenin uygulanıp uygulanmadığının sorgulanması gerektiğini belirten Aydemir "Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Usulsüzce bizden saklanan 15.08.2024 tarihinde halkın katılımı toplantısında heyet tarafından tutulan toplantı tutanakları derhal tarafımızla paylaşılmalı. Bütün girişimlerimize rağmen tutanakların tarafımızla paylaşılmadığı durumda da gerekirse Valilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde her gün tutanakların nerede olduğunu haykırıp nöbet tutacağız. Bu hususta demokratik ve hukuki yollarla mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz” diye konuştu.