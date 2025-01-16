Cengiz İnşaat'ın maden şirketi tünelleri kapatmadı: Heyelan Petek köyünü vurdu, tehlike sürüyor

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Petek köyünde yaşayanlar, bölgedeki maden faaliyetleri yürüten şirketin tünellerini kapatmaması nedeniyle 24 Aralık 2024’te meydana gelen heyelan meydana geldiğini, bu heyelan nedeniyle arılarının tümünün toprak altında kaldığını dile getirdi.

Bölgedeki tehlikenin devam ettiğine de dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölgede yaşayan Ayhan Gülsuyu, maden sahasındaki tünellerin herhangi bir dolgu yapılmadan kapatıldığını belirterek, ''Burası, Cengiz İnşaat’ın maden sahası ve Petek Köyü’ne ait Akarşin bölgesi. 2008 yılında açık saha faaliyetlerine başlandı, 2011’den sonra tünelden maden çıkarılmaya başlandı ve 2017’de maden bitince tünelin ağzı kapatıldı. Ancak, tünel içinde herhangi bir dolgu yapılmadığı için su birikmeye başladı ve içerde bir havuz oluştu" diye konuştu.

Arılarını heyelan nedeniyle kaybettiğini belirten Gülsuyu, "Biz burada atalarımızdan kalan topraklarda ekin ekerdik. 1982’de burası orman arazisi oldu ve arıcılığa yöneldik. 1994 yılından sonra fenni kovancılığa başladık. Cengiz İnşaat burayı terk ettikten sonra da burada fenni kovancılık yapmaya devam ettik. O konteyner yaklaşık 200 metre yukarıdaydı ama heyelanla birlikte aşağıya sürüklendi. Arıcılık sistemim ve 100’e yakın arım burada telef oldu" dedi.

Heyelan gecesi, çocuğuyla birlikte dağda bulunan Gülsuyu, "Dağda çatlaklar oluşmuştu ve Cengiz İnşaat ile HES firmasına defalarca ikazda bulunmamıza rağmen dikkate alınmadı. Gece saat 9’da dağ koptu ve biz heyelanın içinde kaldık. Kendimizi zor kurtardık, dağdan dereye indik, ardından karşı dağa kaçarak kurtulduk. AFAD ve Jandarma yardıma geldiler ama biz kendimizi kurtardığımız için yardım edilecek bir durum yoktu. Şu an burada gördüğünüz zarar, bizim tüm kazancımızı kaybetmemize neden oldu. Tespitler AFAD tarafından yapıldı, video paylaşımlarımızı da yaptık. Cengiz İnşaat ve HES firmaları birbirlerini suçluyor, bu yüzden muhatap bulamıyoruz" diye konuştu.

"TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR"

Ayhan Gülsuyu, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“HES firması burada makina getirdi ancak taban bulamadığı için bir şey yapmadı. Ama hala büyük bir tehlike var. Arkada oluşan gölet, kış boyunca su barındırmasa da mart, nisanda su seviyesinin artmasıyla patlama riski taşıyor. Gölet, aşağıdaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Burada tapulu arazilerimiz, tarım arazilerimiz ve evlerimiz var. Devlet kurumlarının burada bir çalışması yok. Biz de maddi zararlarımızın telafi edilmesini bekliyoruz."

"HİÇBİR YETKİLİ GELİP BURADA BİR ÇALIŞMA YAPMADI"

Petek Köyü Muhtarı Zafer Yavuz, ise yetkililerden destek alamadıklarını söyleyerek, “24 Aralık’taki heyelandan sonra hiçbir yetkili gelip burada bir çalışma yapmadı. DSİ'den herhangi bir çalışma görmedik. Asıl tehlike arkada ve aşağıdaki yerleşim yerlerini tehdit etmekte. Kaymakamımız iki kez geldi ama gereken işlemleri yapmalarına rağmen, buraya gelen giden olmadı. Burada mağdur olan vatandaşlara kimse sahip çıkmadı. İnşallah basın sayesinde tehlike ortadan kalkar. Geçmişte HES firması arazi parası adı altında vatandaşlara ödeme yaptı ama bu yapılan işler vatandaşın rızası alınmadan yapıldı. Gelecekte oluşabilecek heyelanlar yerleşim yerlerini etkileyecek, ancak yetkili kurumlardan herhangi bir çalışma yapılmadı."

“ZARARLARIMIZI KARŞILAYACAK BİR MUHATAP BULAMIYORUZ”

Petek Köyü'nde yaşayan Murat Gülsuyu, bölgede ciddi bir heyelan tehlikesine dikkati çekerek, şunları söyledi: