Cengiz İnşaat’a 11,8 milyar TL’lik bir ihale daha verildi

İktidara yakınlığıyla bilinen şirketler, kamu kurumlarından aldıkları milyonlarca liralık ihalelerle kasalarını doldurmaya devam ediyor.

Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz İnşaat’ın kamudan bir ihale daha aldığı açıklandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs 2025 tarihinde Kastamonu-Çankırı Yolu İkmal (tamamlama) İnşaatı adı altında bir ihale düzenledi.

İŞ ORTAKLIĞI KURDULAR

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması ve ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" durumunda kullanılması gereken pazarlık usulüyle yapıldı.

2 Haziran’da ihalenin 11 milyar 852 milyon TL bedelle Cengiz İnşaat ve Hgg İnşaat iş ortaklığına verildiği bildirildi.

TEPKİ ÇEKEN PROJELERE İMZA ATTI

Halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan aldığı garantili ve yüksek maliyetli projeler nedeniyle biliniyor. Ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızı parlayan şirkete en büyük piyango, Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle vurdu. AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in üstlendiği yapım işlerinden bazıları şöyle:

• İstanbul 3’üncü Havalimanı

• Hasankeyf Ilısu Barajı

• Kuzey Marmara Otoyolu

• Yusufeli Barajı ve HES

• Akkuyu Nükleer Santral Limanı

• Ordu-Giresun Havalimanı

• Rize-Artvin Havalimanı

• Hüseyin Avni Paşa Korusu