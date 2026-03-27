Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Burun kanaması şikayetiyle hastaneye giden Kurtoğlu'nun, iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi

  • 27.03.2026 13:12
  • Giriş: 27.03.2026 13:12
  • Güncelleme: 27.03.2026 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Küllenen Aşk, Saklı Düşler ve Yorgun Yıllarım gibi şarkılarıyla hafızlaara kazınan 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'ndan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi.

Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tetkikler sonucunda usta şarkıcının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğerine ise 1 ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

Sanatçının genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

