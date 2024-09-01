Cengiz ne isterse AKP onu veriyor

İlayda SORKU

AKP iktidara geldiğinden beri en çok kamu ihalesi alan holdinglerin başında gelen Cengiz Holding için bir kıyak daha yapıldı. Geçen günlerde Holding Başkanı Mehmet Cengiz’in “Kıskanacaklarına k*çlarını kaldırıp çalışsınlar” dediği firma için iki ayrı kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Kocahacılı ve Şıhahmetli mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı.

Cengiz Holding’in iki ayrı güneş enerji santralı (GES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘kamu yararı’ denilerek acele kamulaştırılan alan, tarım ve mera alanlarının olduğu bölgede yer alıyor.

Şıhahmetli ve Kocahacılı mahallerinde yer alan projelerin değeri 998 milyon 501 bin 453 TL. Şıhahmetli Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan proje 112,40 hektarlık, yani 158 futbol sahası büyüklüğünde alanı kapsıyor. Projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 30 Ocak tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilmişti.

150 BİN GÜNEŞ PANELİ KURULACAKTI

Proje kapsamında tarım arazileri üzerine 150 bin adet güneş paneli kurulacağı planlanmıştı. Yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılması planlanan proje kapsamında 75 megawatt gücünde enerji depolama tesisi yer alacak. Önemli tarım arazilerinden oluşan proje alanının ayrıca 400 metre doğusunda ağıl ve hayvan çiftliği de bulunuyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından daha önce bu araziye ilişkin imar planı hazırlanmış ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) açtığı davalar sonucu iptal edilmişti. Bakanlık, Kocahacılı Mahallesi’ndeki 112,47 hektarlık alanı kapsayan projeye de 19 Mart tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı vermişti. Diğer yandan Cengiz Holding için yapılanlar dışında da kamulaştırma kararları alındı. Buna göre, Erzincan’da bulunan taşınmaz ile Yemişli DGES Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Mardin’de bulunan bazı taşınmazlar ve Mardin’de kurulacak TAHA Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi için bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Van’da kurulacak Bağlama RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi için bazı taşınmazların ve Nevşehir’de kurulacak Avanos Regülatörü ve Cemel HES (Yardımcı Kaynak GES) Üretim Tesisi İçin gerekli olan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.