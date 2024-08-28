Cengiz örnek alınmak istiyor: Bir baktık ki her yeri talan etmiş

Gökay BAŞCAN

Ulaşım, enerji ve maden projeleriyle doğayı talan eden, kamu ihaleleriyle halkın milyonlarını götüren Cengiz, yine ağzını bozdu. 17-25 Aralık sürecinde “Milletin a…. koyacağız” küfrü ile gündeme gelen Mehmet Cengiz, bu sefer de yurttaşa, "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.

Kamudan aldığı ihalelerle kesesini dolduran, cebi şiştikçe halka hakaretlerde bulunan Mehmet Cengiz ülkeyi kendi çiftliğini çevirdi. Muhalefetin 5’li çete olarak nitelendirdiği AKP döneminin en büyük zenginlerden Mehmet Cengiz, son 10 yılda kamudan 18,2 milyar TL değerinde 32 ihale aldı. Kamudan aldığı ihalelerle ihya olan Cengiz, tarım, orman ve halkın yaşam alanlarına göz dikti. Cerattepe’den Kazdağları’na, Cennet Koyu’ndan İkizdere’ye, Eskişehir’den Hasankeyf’e kadar zarar vermediği coğrafya kalmadı. Cengiz’in doğa düşmanı projelerine karşı direnenler ise her seferinde kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kaldı.

ESKİŞEHİR’İ ZEHİRLEYECEK

Maden projeleriyle orman ve tarım alanlarını yok eden, siyanürle zehirleyen Cengiz gözünü Eskişehir’e dikti. Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş., Eskişehir Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi ve Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi mevkiinde altın ve gümüş madeni projesini hayata geçirmek istiyor. Projenin hayata geçirilmek istendiği bölgenin tarım ve orman alanı olduğunu belirten bölge halkı tayakkuza geçti.

ARHAVİ’Yİ YUTACAK

Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçesinde toplam 10 köyü kapsayan, 1930 hektarlık alanda yapılacak maden arama ihalesi 27 Temmuz'da Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'ye verildi. Arhavililer Lazca'da "İstemiyorum" anlamına gelen Vaminon Hareketi’ni oluşturdu. Vaminon Hareketi’nin çağrısıyla maden ruhsat alanında bulunan köylerden Arhavi merkeze yüzlerce kişi "Cengiz Arhavi'ye giremeyecek" sloganlarıyla yürüdü.

CERATTEPE KAZANDI

Cengiz’in büyük talan projelerinden olan ve Türkiye çevre direnişi tarihine adını altın harflerle yazdıran Cerattepe için son karar çıktı. 2016’dan bu yana yürütülen madencilik faaliyetine ilişkin AYM’nin kararı sonrası Rize İdari Mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti. Artvin Valiliği ise faaliyetin durdurulduğunu açıkladı.

Cerattepe

İKİZDERE’Yİ TALAN ETTİ

Doğu Karadeniz’i kuşatan Cengiz’in bir diğer talan projesi ise Rize İkizdere’de. Rize’nin İkizdere ilçesinde tüm itirazlara rağmen açılan taşocağı vadideki canlı yaşamını yok etti. İlk olarak talan 21 Nisan 2021’de iş makinelerinin bölgeye girmesiyle başladı. Geçen süre zarfında, bölgede iş cinayetlerinden heyelana, ağaç katliamından arı ölümlerine kadar bir dizi olay yaşandı.

KAZDAĞLARI’NA DÜŞMAN

Ülkenin oksijen deposu olarak nitelendirilen ve yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda aslan payı yine Mehmet Cengiz’in. Holdinge bağlı Truva Bakır İşletmeleri’nin Çanakkale’deki maden projesi tüm mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor.

Cengiz en büyük hançeri Kuzey Ormanları’na vurdu. Üçüncü köprü, İstanbul Havalimanı ve Marmara Otoyolu projeleriyle milyonlarca ağaç katledildi. Cengiz İnşaat’ın sadece İstanbul Havalimanı için kestiği ağaç miktarı 13 milyon.

Kuzey Ormanları

Daha önce ÇED izinleri ve ruhsatları iptal edilen Cengiz’in Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Cennet Koyu’nu talan girişimi sürüyor. Cengiz İnşaat, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yapımına başladığı otelin kapasite artışına da onay aldı. Bölgede mücadele sürüyor.

Cennet Koyu

Doğanın yanı sıra kültürel miraslara da göz diken Cengiz, Hasankeyf’i yok etme noktasına getirdi. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine girebilmek için gerekli 10 kriterden 9'unu yerine getirmesine rağmen, hükümet düzeyinde başvuru yapılmadığı için listeye giremeyen Hasankeyf, tamamlanan Ilısu Barajı’nın suları altında kaldı.

İLÇE SULAR ALTINDA

Artvin'de, Çoruh Nehri yapılan ve ülkenin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kaldı.

DEVLETTEN ALACAĞI HEP GARANTİ!

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı 8 milyon kişilik garantiye karşılık son bir yılda 2 milyon 938 bin kişi kullandı. Devlet; Cengiz, Limak ve Kolin’e, garı kullanmayan 5 milyon 61 bin kişinin ücretini ödedi. Hazine’nin kasasından 7 yıl için çıkan para 67 milyon 260 bin dolar yani bugünkü kurla 2,2 milyar TL’den fazla.