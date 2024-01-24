Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Cengiz Topel'in kariyeri ve hayatı

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel'i duyurmasının ardından yurttaşlar Cengiz Topel kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Cengiz Topel kimdir? İşte Cengiz Topel'in kariyeri ve hayatı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Cengiz Topel olduğunu bildirmesinin ardından yurttaşlar Cengiz Topel kimdir araştırmasını yapıyor. Cengiz Topel 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak. Peki, Cengiz Topel kimdir? İşte Cengiz Topel'in kariyeri ve hayatı!

Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 yılında Nevşehir Kozaklı'da doğdu. Ailesi, doğumundan birkaç gün önce Kıbrıs’ta şehit düşen pilot yüzbaşı Cengiz Topel’in anısını yaşatmak amacıyla ona bu ismi vermişti. İncirli İlkokulu, Etlik Ortaokulu ve Ankara Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı.

Cengiz Topel Yıldırım'ın kariyeri ve hayatı

2008 yılında Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulunan Cengiz Topel Yıldırım, 28 Mart 2009’da ise delegelerin tamamının oylarını alarak Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Cengiz Topel Yıldırım 2014’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.

Cengiz Topel Yıldırım'ın ismi Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde konuşuldu.

Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlendi.

31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İYİ Parti 24 Ocak 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım duyurdu.