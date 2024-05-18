Cengiz ülkenin oksijenini çalıyor

Kazdağları’nı yok etmekte kararlı Cengiz Holding aynı bölgedeki üçüncü projesi için onay aldı. Orman ve tarım alanı olan ve köyün dibine yapılacak maden ocağında dinamit sesleri yükselecek.

Gökay BAŞCAN

Ülkenin oksijen deposu olmasına rağmen yüzde 79’u maden şirketlerine ruhsatlı Kazdağları’nda yeni bir projeye daha onay verildi. Böylece, bölgede 605 hektar büyüklüğünde ruhsat alanına sahip Mehmet Cengiz’in aynı ilçedeki maden projesi sayısı 3 oldu.

Ülkenin en zengin ekosistemine sahip Kazdağları’ndaki ekolojik tahribat sürüyor. Belli şirketlerin adeta parsellediği Kazdağları maden şirketleri tarafında delik deşik edilmiş durumda. Son verilenen çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararıyla Mehmet Cengiz bir hançer daha vuracak.

TÜM KAZDAĞLARI’NI RUHSATLANDIRMIŞLAR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında Halilağa Altın-Bakır Madeni ile kuvars ocağı bulunan Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Madeni İşletmeleri A.Ş., feldspat ocağı açmak için başvuru yaptı. Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü daha önce iki projesine onay verdiği şirketin, üçüncü maden ocağına da ÇED gerekli değildir kararı verdi. Bölgeyi adeta kuşatan şirketin 605,32 hektar büyüklüğünde maden ruhsatı bulunuyor.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Bayramiç’in Yanıklar köyüne açılmak istenen maden ocağı için 9 milyon 500 bin TL harcanacak.

Her maden şirketinin yaptığı gibi ilk süreçte alanı küçük tutarak projeyi hazırlayan Truva Bakır’ın ileride kapasite artışıyla alanı büyütmesi bekleniyor. 6,05 hektarlık alanda faaliyet gösterecek şirket, üretim kapasitesinin artırılması durumunda yeniden başvuru yapılacağını belirtti.

KÖYÜN DİBİNDE DİNAMİT PATLAYACAK

Tarım ve ormanı olan faaliyet alanının Yanıklar Köyü’ne uzaklığı sadece 600 metre. 350 metre mesafe uzaklıkta ev bulunan maden ocağında ayrıca yılda 25 patlatma yapılacak. Özellikle yer altı ve yer üstü su kaynakları bakımından zengin olan bölge patlatmalar nedeniyle de tahrip olacak.

Öte yandan, açık ocak işletmeciliği yöntemiyle faaliyet yürütülecek ocakta yılda 10 bin ton cevher üretimi yapılması planlanıyor. Üretimin ardından çıkan pasa ise yine tarım ve ormanlık alan olan bölgede depolanacak.

KOMŞU KÖYDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan Yanıklar’a komşu Hacıbekirler köyündeki Halilağa Altın, Bakır Madeni’ne karşı açılan dava sürüyor. Daha önce iptal edilen projeye ilişkin ikinci kez verilen ÇED olumlu kararına karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Ayvalık Tabiat Derneği ve Çan Çevre Derneği'nin yanı sıra yörede yaşayan 91 yurttaş adına dava açıldı. Açılan dava yapılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan rapor'da bölge halkının itirazlarını halkı buldu. Bilirkişiler, projeye ilişkin ‘kamu yararı yoktur’ dedi.