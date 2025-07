Cengiz Ünder: Fenerbahçe’de oynamak ayrı bir gurur, çok güçlü dönmek istiyorum

Doğukan DEMİRKIRDI / PORTIMAO (Portekiz), (DHA)- FENERBAHÇE'nin hücum hattındaki oyuncularından Cengiz Ünder, Portekiz kampında sıkı çalışarak bu sezon Sarı-lacivertli takıma daha fazla katkı sunmak istiyor. Geçen sezonu kiralık olarak MLS Ligi'nde tamamlayan Cengiz Ünder, kamp süreci, hazırlık maçları ve Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında konuştu. Fenerbahçe Televizyonu’nun konuğu olan ve kampı değerlendirerek sözlerine başlayan Cengiz Ünder, “Portekiz kampı çok güzel geçiyor, güzel bir birlikteliğimiz var. Ben de tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum. Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz, hazırlık maçlarında kazanma alışkanlığını elde ederek gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Futbolcular için sezon başı çok önemlidir. Bu dönemi ne kadar iyi geçirirsek o kadar hazır durumda oluruz. Ben de kendi açımızdan iyi çalıştığımızı ve sahaya yansıttığımıza inanıyorum. Bunu da iyi bir şekilde lige ve Şampiyonlar Ligi’ne yansıtırsak çok çok daha iyi olacak.” dedi.

Bireysel çalışmaları hakkında ise tecrübeli oyuncu “Artık futbolcular yaz döneminde de boş oturmuyor. 5-6 günden sonra herkes antrenman yapmaya başlıyor. Buraya geldiğimiz zaman hazır durumda olmak zorundayız, aksi taktirde sezon boyunca bu bizi çok zorluyor. Ben de sezon başından beri kendimi iyi hazırlıyorum. Sahaya çıktığımız zaman sahada en iyimi vermek istiyorum. Kendi açımdan çok iyi gidiyor, mücadeleci bir isim olarak kendimi bu konuda daha iyi görüyorum. İlerleyen zamanlarda da sık sık oynadığım zaman bunu sahaya da yansıtacağımı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH BÜTÜN FENERBAHÇELİLER OLARAK HER ZAMAN HEP BİRLİKTE OLURUZ'

Takım kimyası ve aile ortamı hakkında da cümleler kullanan Cengiz Ünder, “Takımla ilişkilerim çok iyi. Yıllardır tanıdığım arkadaşlarımla Fenerbahçe’de oynamak ayrı bir gurur. İyi bir ortamımız var, mutluyuz. Bir arada olmaktan dolayı her zaman keyif alıyoruz. Allah inşallah birlikteliğimizi bozmaz ve bütün Fenerbahçeliler olarak her zaman hep birlikte oluruz. Tarık genç milli takımdan beraber oynadığım bir arkadaşımdı. Jhon da çok sıcak kanlı bir çocuk, pozitif enerjisi var. Archie de aynı şekilde hemen takıma adapte oldular. Onlar adına mutluyum, umarım bizim için iyi şeyler yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

Hücum oyuncusu Ünder, Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili, “Hocamız ikili ilişkilerde oyuncuları anlayan birisi. Tecrübeli bir hoca. Bizim onun tecrübelerinden faydalanmamız gerekiyor. Sürekli saha içerisinde birebir konuşmalar yapıyor, bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki de bu oyuncular için çok büyük bir artı ve motivasyon kaynağı. Bütün oyuncu grubu olarak hocamızla ilişkimiz güzel, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca hocamız, ‘Sen her yerde oynarsın, her yere koyuyorum seni’ dedi. Ben de 'Nereye koyarsanız orada oynarım' dedim. Hücum bölgesinin her yerinde oynayabilirim, kendimi buna hazırladım artık.” açıklamalarını yaptı.

Hazırlık maçları hakkında da konuşan Cengiz, “İlk maç yavaş başladık. İlk maç olduğu için tempo yavaş olabiliyor. Futbolcular tatilden döndükleri için sakatlık riski olmaması adına tempodan da korunabiliyor. Ama ondan sonra gitgide artan bir takım performansımız oldu. Özellikle Portimonense maçında çok sert oynanan anlar oldu. O maçı da iyi bir şekilde atlattık. Leiria maçında da iyiydik ama şu ana kadar en iyi oynadığımız maç Al-Ittihad maçı oldu. Takım olarak alanları çok iyi kapattık, hücum bölgesinde çok iyiydik. Rakibi kendi yarı sahasından çıkartmadık. Onlar da tecrübeli ve kaliteli bir isimlere sahipler. Biz de kamp sürecinde iyi hazırlandık ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıttık.” dedi.

'BEN BU ZAMANA KADAR FENERBAHÇE TARAFTARININ BİZİ YALNIZ BIRAKTIĞINI HİÇ GÖRMEDİM'

Taraftarların kendilerini yalnız bırakmamasına parantez açan Cengiz Ünder, “Taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Amerika’ya gittiğim zaman orada inanılmaz bir Fenerbahçe topluluğu da gördüm. Gittiğim statlarda Fenerbahçe formalı çocukların olması beni inanılmaz mutlu etti. Ben bu zamana kadar Fenerbahçe taraftarının bizi yalnız bıraktığını hiç görmedim. Burada bile bir aile gördüm, Manisa’dan buraya arabayla gelmişler, vallahi helal olsun. Sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar, biz de onların yanımızda olmasını çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

Feyenoord eşleşmesi hakkında ise Cengiz, “Kolay bir maç olmayacak, Feyenoord iyi bir takım. Marsilya’da oynarken görmüştüm coşkulu bir taraftarları var. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Orada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Şu an çalıştığımız bu kamp sürecinin meyvelerini o zaman toplamak istiyoruz. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum, maça da sayılı günler kaldı. Onların güçlü bir atmosferi var, bizim de güçlü taraftarımız var.” açıklamalarını yaptı.

'FENERBAHÇE’DE İYİ OYNAYARAK MİLLİ TAKIMA ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM'

Son olarak milli takım hakkında da konuşan Cengiz, “Milli takımı çok özledim. Gitmeyeli yaklaşık 1.5 yıl oldu. Çok genç yaşlardan beri milli takıma giden bir oyuncuydum, gittiğim her maç oynadım, yedek başladığım maç sayısı azdır. Milli takımda oynadığım zaman kendimi farklı hissettim. Yurt dışından milli takıma giderken ayrı bir heyecan ve yüksek motivasyonla gidiyordum. Fenerbahçe’de iyi oynayarak milli takıma çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Uzun yıllardır gittiğim için oraya çok alıştım, uzun zamandır gitmediğim için de insan bunun özlemini yaşıyor.” dedi.

Cengiz Ünder takım içinden 'en'leri şöyle cevapladı:

En çok çalışan: Sebastian Szymanski

En çok yemek yiyen: Mert Müldür

En çok konuşan: Mert Hakan Yandaş

En çok uyuyan: Herkes erken yatıp erken kalkıyor

En komik: Çağlar Söyüncü

En hırslı: Bütün takım.