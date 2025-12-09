Cengiz Ünder'in durumu belli oldu

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu belli oldu. Tecrübeli futbolcunun sahalardan bir ay uzak alcak.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, mücadelenin henüz 23. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakmıştı. Acı içinde kalan milli futbolcu, kenar yönetimine dönerek 'Beni değiştirin' işareti yapmıştı.

YERİNİ RASHİCA'YA BIRAKTI

Sağlık heyetinin ilk müdahalesinin ardından Cengiz Ünder'in oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Teknik heyet, sakatlanan Cengiz'in yerine Milot Rashica'yı sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Cengiz Ünder, şu ana kadar çıktığı 12 maçta 4 gol atıp 2 asist yaparak takımına önemli katkı sağlamıştı.