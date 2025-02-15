Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder transferinde anlaşma sağlandı.

NTV Spor'un haberine göre 27 yaşındaki milli futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile Los Angeles FC arasında anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, ABD ekibi Los Angeles FC'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.

NTV Spor'un haberine göre; MLS ekibi Fenerbahçe'ye yaklaşık 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve Ünder'in maaşının bir kısmını karşılayacak.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Ara transfer döneminde Cengiz Ünder'in adı Beşiktaş ile de geçmiş ancak anlaşma sağlanmamıştı.