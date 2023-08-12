Cengiz Ünder, Marsilya’nın Reims maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan milli futbolcu Cengiz Ünder, Marsilya’nın Ligue 1’in ilk haftasında oynayacağı Reims maçı kadrosunda yer almadı.



Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Marsilya’nın ligin ilk haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Reims karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.



Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya ile 31’si lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3’ü de Fransa Kupası olmak üzere toplam 46 resmi maçta forma giyerken, 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.