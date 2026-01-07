Cengiz Ünder: "Opsiyonun kullanılmasını isterim"

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi.

Belek'te sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin 28 yaşındaki kanat oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Hazırlık kampının güzel geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur. Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE HAZIR OLACAĞIM"

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geldiğim günden beri güzel zamanlarım da oldu. Takım olarak bazı talihsizlikler de oldu. Çünkü her maçta öne geçtikten sonra bazı puan kayıpları yaşadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar oldu.

Bunlar da bizi zaman zaman çok etkiledi. Bazen öndeyken kırmızı kartlardan dolayı 10 kişi kalmak bizi çok kötü bir duruma soktu. Bu, bizi zorluyor. Geriye düşmek de takımın moralini bozuyor. Her maçta öndeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Ondan sonra mağlubiyet veya beraberlik de bizi etkiliyor."

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan keyif aldığını aktardı.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Sergen Yalçın ile konuştuğunu anlatan kanat oyuncusu, "Sergen hocanın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hocayla çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Avrupa'da yaptığım antrenmanlarla neredeyse aynı. Çok şiddetli ve çok yoğun geçiyor. Bu idmanları yapmayı seviyorum. Özellikle hücum oyuncularına da özgürlük sağlıyor. 'Üçüncü bölgede bire bir kaldığınızda çok düşünmeyin.' diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana öz güven veriyor. Sergen hocayla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli kanat oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Cengiz Ünder, bir büyük camiadan bir başka büyük camiaya transfer olduğunu aktararak, "Bu, genelde futbolun içinde, özellikle Türkiye'de çok olan bir durum değil. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, "Takım içinde alınan ani kararlar, ayrılıklar sizi ne ölçüde etkiledi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu, her yerde olan bir durum. Futbolun doğasında var. Tabii etkilenenler oluyor, etkilenmeyenler de oluyor. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız. Gidenler, kalanlar oluyor. Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz. Bunlar dünyanın her kulübünde yaşanan durumlar. Kendi işimize odaklanmalıyız."

Ligin ilk devresinin sonlarına doğru çıkışa geçtiklerini belirten Cengiz, "İyi gidiyoruz. Son maçlarda çok iyi oynadık. Takım olarak da fiziksel olarak da iyi durumdayız. Ben çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a geliş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktığında "tatlı" bir heyecan yaşadığını vurgulayan milli futbolcu, şunlaır kaydetti:

"Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok öz güvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiğiyle ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi."

Cengiz Ünder, Lionel Messi'ye olan hayranlığını şu sözlerle anlattı:

"Çocukluktan bu yana herkesin hayranlıkla izlediği bir futbolcu vardır. Benim de her zaman tabii ki Messi'ydi. Bir futbolcunun bence onu örnek almaması lazım. Çünkü o çok farklı bir konumda. Roma'dayken de karşılıklı oynamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde onları elemiştik.

Fransa'da da tekrar karşılaştık. Çok inanılmaz bir oyuncu. Topu ayağından almak istersiniz alamazsınız. Los Angeles FC'de oynarken onlarla eşleşmiştik. Topu tam aldım diyorsun, inanarak gidiyorsun ama alamıyorsun. Gerçekten çok başka bir futbolcu. Onunla aynı sahada oynarken, onu izlerken bile çok bambaşka bir olay."