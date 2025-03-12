Cengiz Ünder şu anda hangi takımda? Cengiz Ünder'in piyasa değeri nedir?

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Cengiz Ünder, son dönemde Fenerbahçe'deki futboluyla eleştirilerin odağına yerleşti ve başka bir takıma gitti. Peki Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor? Detaylar şöyle:

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 sezonunda Cengiz Ünder, ABD'nin MLS (Major League Soccer) ekiplerinden Los Angeles FC’de forma giymektedir.

CENGİZ ÜNDER KİRALIK MI?

Evet, Cengiz Ünder, Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye kiralık olarak transfer olmuştur. Bu transfer, kulübün oyuncuyu değerlendirme süreci içinde geçici bir hamle olarak görülmektedir.

CENGİZ ÜNDER’İN BONSERVİSİ HANGİ KULÜPTE?

Cengiz Ünder’in bonservisi Fenerbahçe’de bulunmaktadır. 2023 yazında Fransa'nın Olympique Marseille ekibinden transfer edilen Ünder, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış, ancak 2025 sezonu için kiralık olarak Los Angeles FC’ye gönderilmiştir.

CENGİZ ÜNDER’İN KARİYERİ

Altınordu altyapısında yetişmiş ve burada profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de kendini kanıtladıktan sonra AS Roma’ya transfer olmuştur.

Roma’daki performansıyla dikkat çekmiş ve ardından Leicester City, Olympique Marseille gibi takımlarda oynamıştır.

2023 yılında Fenerbahçe’ye katılan Ünder, 2025 sezonu için Los Angeles FC’ye kiralanmıştır.

CENGİZ ÜNDER'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 7.5 Milyon Euro civarındadır.