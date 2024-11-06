Cengiz, usulsüzlük kaynıyor

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki Halilağa Bakır Madeni Projesi’nde usulsüz izinlerle projenin ilerletildiğini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "MAPEG’in 15 Ekim 2024 tarihli cevabi yazısı ile eklerinden, 15 Mayıs 2024 tarihli revize proje hazırlandığı, 11 Haziran 2024 tarihli kamu yararı kararı verildiği, 24 Temmuz 2024 tarihinde bakır işletme izni verildiği öğrenilmiştir. Yapılan incelemede işletme izni sınırlarının ÇED izni sınırlarından daha büyük olduğu ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) alanı dışındaki alanların da dahil edildiği, Bayramiç İlçesi, Hacıbekirler ve Muratlar Köyleri’nde yer alan 1. derece sit alanının işletme izni haritası içinde yer aldığı görülmüştür. Şirketin, 15 Mayıs 2024 tarihinde yeni bir revize işletme projesi hazırladığı da öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"İŞLETME İZNİ USULSÜZ"

İşletme projesinin içeriğinin bilinmediği belirtilen açıklamada, "İşletme projesinin 24 Temmuz 2024 tarihli işletme izni ile uyumlu olması halinde, daha küçük bir alana sahip olan son ÇED Raporu ile uyumsuz olacağı açıktır. Şirketin bu durumda yeniden ÇED Raporu hazırlayıp ÇED izni alması gerekirdi. ÇED raporuna aykırı bir işletme izni verilemez. Bu durumda şirketin elindeki işletme izni usulsüzdür bir şekilde düzenlenmiştir" denildi.

Dernek, aynı zamanda şirketin 11 Haziran 2024 tarihli kamu yararı kararı ile tarım alanlarını kamulaştırmak için davalar açtığını, fakat bu davalar sonuçlanmadan işletme izni verildiğini vurguladı. Açıklamada, "Söz konusu davalar sonuçlanmadan, mülkiyet izinleri tamamlanmadan, işletme izni verilmesi de usulsüzdür. Usulsüz olan işletme izni kapsamında yürütülen faaliyetlerin acilen durdurulması, işletme izninin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu konuda hukuki süreç başlatılacak ve ayrıca bu konuda ihmali olan kurumlarla ve şirketle ilgili suç duyurusu yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama ile Bakanlıklara seslenen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanı’nı uyarıyoruz; Künk Tepe’deki 1.derece sit alanının maden alanı içinde bırakılmasına nasıl göz yumuyorsunuz? Arkeolojik varlıklarımızın göz göre göre yok edilmesine nasıl izin veriyorsunuz? Cengiz Holding’in kazancı binlerce yıllık değerlerimizden daha mı önemli? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Maden işletme izin alanını, Bakanlığınızın onayladığı son ÇED raporuna göre kıyaslayın ve yeni duruma uygun olmayan, ÇED raporu bulunmayan madenin faaliyetini durdurun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı uyarıyoruz: ÇED raporlarına uygun olmayan işletme izinlerini acilen iptal edin ve madeni durdurun."

"KARARI İPTAL EDİN"

Öte yandan ÇED olumlu sürecinin iptaline yönelik açılan dava sürecinin sürdüğünü hatırlatan yaşam savunucuları, Danıştay’a seslendi:

"Ne yazık ki Danıştay’ın kararı beklenmeden hukuka aykırı şekilde düzenlenen işletme iznine istinaden ağaç kesimlerine başlanılmıştır. Geri dönüşü mümkün olmayan ekolojik tahribatların engellenmesi için mahkemenizden acilen yürütmeyi durdurma kararı verilmesini ve en kısa zamanda da kamu yararı olmayan ve ekolojik yıkımlara yol açacak olan, yörenin orman ekosistemi, su varlıkları, tarım alanları, yerleşim alanlarını tehdit eden bu projenin ÇED olumlu kararını iptal edin."