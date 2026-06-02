Cengiz ve Çalık’ın yeni rotası Çayeli: Çay bahçeleri maden kıskacında

Karadeniz’in dereleri, ormanları ve yaylaları madencilik tehdidiyle karşı karşıya. Rize’nin Çayeli ilçesinde 24 köyü kapsayan 4. grup maden ruhsatları tepkilere yol açtı. Altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko çıkarılması planlanan sahaların bir bölümünün kısa süre önce Cengiz Holding’e devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri çevresinde yoğunlaştığı belirtilirken, yurttaşlar ÇED süreci başlamadan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na itiraz dilekçeleri verdi.

Bölge halkı, çay bahçeleri, su kaynakları ve yaşam alanlarını tehdit eden projelere karşı ‘‘Çayımızı, fındığımızı, derelerimizi madenlere vermeyeceğiz’’ dedi.

ARICILIK DA RİSKTE

İtiraz dilekçelerinde maden sahalarının Çayeli’nin en önemli geçim kaynağı olan çay tarımının merkezinde yer aldığı vurgulandı. Madencilik faaliyetlerinin yaratacağı toz, ağır metal kirliliği ve olası asit maden drenajlarının çay üretimini geri dönülmez biçimde etkileyeceği belirtilirken projelerin yalnızca tarımsal üretimi değil, aynı zamanda mülkiyet hakkını da tehdit ettiğini, olası kamulaştırmalarla köylülerin topraklarından koparılabileceği vurgulandı. Ülkenin en fazla yağış alan bölgelerinden biri olan Çayeli’nde, madencilik faaliyetlerinin heyelan ve sel riskini artıracağı uyarısı yapılan dilekçede Erzincan İliç’te yaşanan maden faciası da anımsatıldı. Benzer bir felaketin Karadeniz’in dik yamaçlarında çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilirken, maden sahalarının içme ve sulama suyu havzalarına yakın olduğu, olası kimyasal kirliliğin dere yataklarını ve yeraltı sularını tehdit edeceği kaydedildi.

Madenlere karşı geçen günlerde Çayeli’nde toplantı yapıldı.

Çayeli’nin özellikle Senoz Vadisi ve Kaptanpaşa Havzası çevresinde yürütülen arıcılık faaliyetlerinin de projelerden olumsuz etkileneceği ifade edildi. Karıncalar Karadeniz Dayanışması ve İkizdere Dernekler Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Aslı Kahraman Eren, MAPEG tarafından açılan ihalelerle yaşam alanlarının şirketlere tahsis edildiğini söyledi. Çayeli’nin en büyük risk altındaki bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Eren ‘‘24 köyü kapsayan ruhsatlandırma kabul edilemez. Karadeniz’in dağlarını, derelerini ve yaşam alanlarını şirketlere bırakmayacağız’’ dedi. Eren, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri’nin kısa süre önce Kanada merkezli şirketten Cengiz Holding’e devredildiğini anımsatarak, ‘‘Maden projelerinin çoğunluğu Cengiz ve Çalık Holdingte. Cengiz gözünü Rize’ye dikmiş durumda. Halkı bilgilendirmek ve mücadeleyi büyütmek zorundayız. Çayelilerle, muhtarlarla, dernek başkanlarıyla Haziran ayının son haftasında halkı bilgilendirmek için bir panel düzenleyeceğiz’’ diye konuştu. Çayeli Maltepe Köyü’nden Murat Marangoz ise mevcut maden faaliyetlerinin yıllardır sürdüğünü ancak yeni ruhsatlarla şirketlerin etki alanını genişletmek istediğini söyledi. ‘‘Bir maden sahasının 24 köyü kapsayacak şekilde büyütülmesi kabul edilemez’’ diyen Marangoz, ‘‘Bu proje hayata geçerse insanlar köylerinde yaşayamaz hale gelecek. Köylerimiz, su kaynaklarımız ve tarım alanlarımız tehlike altında. Çayeli’nin geleceğinin şirketlerin kâr hırsına teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.