Cengiz yanlısı müdür hakkında suç duyurusu

Mahir KANAAT

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş., Eskişehir Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi ve Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi mevkiinde altın ve gümüş madeni projesini hayata geçirmek istiyor. Projeye karşı mücadele ise sürüyor. 15 Ağustos tarihinde projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantısında Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in taraflı tutumu yurttaşların tepkisini çekti.

Eskişehir EBTO, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Eskişehir İl Temsilciliği, SES Eskişehir Şubesi, Eskişehir Çevre Derneği, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği ve Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği bir araya gelerek Çelik hakkında görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Eskişehir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Alpagut-Atalan’da Madene Hayır Platformu adına açıklamayı okuyan avukat Mert Yedek, Çelik’in, siyanürlü maden işletmeciliğine karşı olan herkesi hedef gösterdiğini ve toplantının sulh ortamını bozduğunu belirtti.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMİŞTİR”

Yedek, “Şirketin sunduğu ÇED başvuru dosyasına karşı çıkanları devlet düşmanı ilan edercesine ‘Devletin en doğru bilgileri sizlere anlatılacak, sizlere anlatılan yanlış bilgilere itibar etmeyin’ diyerek şirket yanlısı gibi davranmış ve toplantının sulh ortamını bozmaya devam etmiştir. Halkın katılım toplantısı öncesinde, şirket yetkilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini açıklayan bir vatandaşın sözünü keserek ifade özgürlüğünü engellemiştir” diye konuştu.

Çelik’in, toplantı divan başkanlığını yürütürken usulen tarafsız bir konumda olması gerektiğini hatırlatan Yedek, “Hikmet Çelik, toplantı katılımcılarına 'Provokatif eylemlere itibar etmeyin' diyerek, siyanürlü maden işletmeciliğine karşı olanları provokasyon yapmakla itham etti. Ayrıca, bir vatandaşın ölümle tehdit edilmesine ilişkin ifadesini engelledi” dedi.

“BİR KARIŞ TOPRAK BİLE VERMEYECEĞİZ”

Yedek, Çelik’in, sosyal medyada AKP’nin genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarına katıldığının yer aldığını ve Odunpazarı Belediye Başkan adaylığı başvurularının yerel basın tarafından takip edildiğini hatırlatarak, "Tarafsızlığını yitirmiş ve objektif olma kabiliyetine şüphe düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

Çelik şunları dile getirdi:

“Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Dizginsiz kar hırsınız uğruna ormanlarımızı, topraklarımızı, sularımızı, hayatımızı yok ettiniz. Ama artık yeter. Bizler, bu toprakların asıl sahipleri olarak bu topraklarda yarattığınız yıkıma, talana dur diyoruz. Daha fazla mağdur yaratamayacaksınız. Alpagut-Atalan’da ve güzel ülkemizin hiçbir yerinde, bir karış toprağımızı bile size vermeyeceğiz. Doğamızın ve yaşamımızın talanına izin vermeyeceğiz.”

PROJE HAKKINDA

Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding, Türkiye’nin dört bir yanında ekolojik yıkıma neden olan projeleriyle biliniyor. Şirket şimdi de gözünü Eskişehir’e dikmiş durumda. Ormanı yok ettikten sonra şirket, altın ve gümüş maden projesi planlıyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 941 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yapılacak bu proje için 4,5 milyar TL harcanacak.